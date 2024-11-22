Результаты жеребьевки плей-офф и стыковых матчей Лиги наций

В швейцарском Ньоне прошли жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги наций, а также стыковых матчей между лигами. Приводим ее результаты.

Лига A. 1/4 финала (из двух игр).

Нидерланды – Испания

Хорватия – Франция

Дания – Португалия

Италия – Германия

Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

1/2 финала.

Италия или Германия – Дания или Португалия

Нидерланды или Испания – Хорватия или Франция

Матчи состоятся 4-5 июня.

Игра за третье место и финал пройдут 8 июня 2025 года.

Стыковые матчи между лигами A и B (из двух игр).

Турция – Венгрия

Украина – Бельгия

Австрия – Сербия

Греция – Шотландия

Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

Стыковые матчи между лигами B и C (из двух игр).

Косово – Исландия

Болгария – Ирландия

Армения – Грузия

Словакия – Словения

Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

Стыковые матчи между лигами C и D (из двух игр).

Гибралтар – Латвия

Мальта – Люксембург

Матчи пройдут 26 и 31 марта 2026 года.

Сборные Чехии, Англии, Норвегии и Уэльса напрямую вышли в лигу A, Северной Ирландии, Северной Македонии, Швеции и Румынии – в лигу B, Молдовы и Сан-Марино – в лигу C.

Сборные Боснии и Герцеговины, Израиля, Польши и Швейцарии напрямую вылетели в лигу B, Албании, Финляндии, Казахстана и Черногории – в лигу C, Азербайджана и Литвы – в лигу D.

Сборные Эстонии, Кипра, Беларуси и Фарерских островов сохранили места в лиге C, Лихтенштейн и Андорра останутся в лиге D.

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