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    • Результаты жеребьевки плей-офф и стыковых матчей Лиги наций

    Результаты жеребьевки плей-офф и стыковых матчей Лиги наций

    В швейцарском Ньоне прошли жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги наций, а также стыковых матчей между лигами. Приводим ее результаты.

    Лига A. 1/4 финала (из двух игр).

    Нидерланды – Испания

    Хорватия – Франция

    Дания – Португалия

    Италия – Германия

    Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

    1/2 финала.

    Италия или Германия – Дания или Португалия

    Нидерланды или Испания – Хорватия или Франция

    Матчи состоятся 4-5 июня.

    Игра за третье место и финал пройдут 8 июня 2025 года.

    Стыковые матчи между лигами A и B (из двух игр).

    Турция – Венгрия

    Украина – Бельгия

    Австрия – Сербия

    Греция – Шотландия

    Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

    Стыковые матчи между лигами B и C (из двух игр).

    Косово – Исландия

    Болгария – Ирландия

    Армения – Грузия

    Словакия – Словения

    Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

    Стыковые матчи между лигами C и D (из двух игр).

    Гибралтар – Латвия

    Мальта – Люксембург

    Матчи пройдут 26 и 31 марта 2026 года.

    • Сборные Чехии, Англии, Норвегии и Уэльса напрямую вышли в лигу A, Северной Ирландии, Северной Македонии, Швеции и Румынии – в лигу B, Молдовы и Сан-Марино – в лигу C.
    • Сборные Боснии и Герцеговины, Израиля, Польши и Швейцарии напрямую вылетели в лигу B, Албании, Финляндии, Казахстана и Черногории – в лигу C, Азербайджана и Литвы – в лигу D.
    • Сборные Эстонии, Кипра, Беларуси и Фарерских островов сохранили места в лиге C, Лихтенштейн и Андорра останутся в лиге D.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    рылы
    1732275813
    так это когда будет? весной, или часть осенью успеют? приписали бы к новости
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