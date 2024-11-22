Результаты жеребьевки плей-офф и стыковых матчей Лиги наций

В швейцарском Ньоне прошли жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги наций, а также стыковых матчей между лигами. Приводим ее результаты.
Лига A. 1/4 финала (из двух игр).
Нидерланды – Испания
Хорватия – Франция
Дания – Португалия
Италия – Германия
Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.
1/2 финала.
Италия или Германия – Дания или Португалия
Нидерланды или Испания – Хорватия или Франция
Матчи состоятся 4-5 июня.
Игра за третье место и финал пройдут 8 июня 2025 года.
Стыковые матчи между лигами A и B (из двух игр).
Турция – Венгрия
Украина – Бельгия
Австрия – Сербия
Греция – Шотландия
Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.
Стыковые матчи между лигами B и C (из двух игр).
Косово – Исландия
Болгария – Ирландия
Армения – Грузия
Словакия – Словения
Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года.
Стыковые матчи между лигами C и D (из двух игр).
Гибралтар – Латвия
Мальта – Люксембург
Матчи пройдут 26 и 31 марта 2026 года.
- Сборные Чехии, Англии, Норвегии и Уэльса напрямую вышли в лигу A, Северной Ирландии, Северной Македонии, Швеции и Румынии – в лигу B, Молдовы и Сан-Марино – в лигу C.
- Сборные Боснии и Герцеговины, Израиля, Польши и Швейцарии напрямую вылетели в лигу B, Албании, Финляндии, Казахстана и Черногории – в лигу C, Азербайджана и Литвы – в лигу D.
- Сборные Эстонии, Кипра, Беларуси и Фарерских островов сохранили места в лиге C, Лихтенштейн и Андорра останутся в лиге D.
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