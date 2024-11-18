Стала известна неустойка Тедеско в случае увольнения из сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско может покинуть занимаемый пост.

В случае увольнения он получит компенсацию от Королевской бельгийской футбольной ассоциации в размере 750 тысяч евро.

Также неустойка полагается пяти помощникам немца.

Вчера Бельгия уступила Израилю в Лиге наций – 0:1.

В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.

Тедеско тренирует бельгийцев с февраля 2023 года. С 2019 по 2021 год он возглавлял «Спартак».

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