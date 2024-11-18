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    • Стала известна неустойка Тедеско в случае увольнения из сборной Бельгии

    Стала известна неустойка Тедеско в случае увольнения из сборной Бельгии

    Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско может покинуть занимаемый пост.

    В случае увольнения он получит компенсацию от Королевской бельгийской футбольной ассоциации в размере 750 тысяч евро.

    Также неустойка полагается пяти помощникам немца.

    • Вчера Бельгия уступила Израилю в Лиге наций – 0:1.
    • В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.
    • Тедеско тренирует бельгийцев с февраля 2023 года. С 2019 по 2021 год он возглавлял «Спартак».

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    Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери

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    18.11.2024 20:00
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    Комментарии (5)
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    insider_retro
    1731950401
    Тедеско, пожалуй, даже Черчесова по "успешности" превзошёл...
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    k611
    1731951786
    Да сливают тренера, хотят чтобы вратарь вернулся.
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    VPERDIV SPARTAK
    1731952451
    На одних неустойках можно жить)
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    Desma
    1731954933
    Да уж.....Лукаку и тот не помог Тедеско у евреев выиграть.
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