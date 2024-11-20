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    • Черчесов – о работе в Казахстане: «Слегка был удивлен, почувствовав напряженную реакцию на мои шутки»

    Черчесов – о работе в Казахстане: «Слегка был удивлен, почувствовав напряженную реакцию на мои шутки»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что был удивлен напряженной реакцией на сказанные им слова и шутки при работе с национальной командой.

    – Президенту федерации Адлету Барменкулову и до вашего появления пришлось начать с частого индивидуального общения с футболистами, чтобы они почувствовали теплую атмосферу, что они нужны сборной. Казахский менталитет сильно отличается от российского?

    – Менталитет вообще разный везде. Я, например, хоть и много где работал и чего видел, слегка был удивлен, почувствовав какую-то напряженную реакцию на мои слова или шутки. Как будто я не уважаю местную культуру или что-то в этом роде. Столкнулся с этим впервые в жизни, но, как говорится, век живи, век учись.

    Понял, что даже если одно и то же работает где-то и не работает здесь, значит, нужно если не поступаться принципами, то хотя бы в чем-то подстроиться. Тем более, я не могу не погружаться в страну, где работаю.

    Когда, например, возник вопрос с проектом «Алан», который осуществляла федерация для любительского футбола, я сразу сказал себе, что объеду половину страны и не буду жаловаться на долгую дорогу – самолетом не всюду здесь долетишь. Регионы здесь тоже разные, в том числе и менталитетом отличающиеся.

    И потом, главный тренер сборной, как я всегда говорил – представительская должность, и не ограничивается полем, свистком и двумя десятком футболистов. В конце концов, ты видишь, как та или иная вещь помогает людям, что футбол для них важен, после чего усталость отходит на второй план и шестичасовые поездки на машине не представляют проблемы.

    – Игроки сборной Казахстана на вас обижались из-за шуток?

    Да наоборот. Мы с ними вообще на одной волне. Баха же давал интервью [Зайнутдинов], сказал, что правила все у нас прозрачные: когда идет работа, ни одного миллиметра ни вправо, ни влево не позволено.

    Да, я требовательный и жесткий. Причем, требую-то не я, а современный футбол, завтрашний соперник. когда все заканчивается, все спокойно, расслабленно.

    Только что вот Исламхан был на процедурах, я зашел его проведать, стали шутить. Кто бы со стороны посмотрел, никогда бы не подумал, что это Черчесов, а это – его футболист.

    • Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом.
    • Под его руководством, команда заняла последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах и разницей мячей 0:15. Сборная Казахстана вылетела в лигу C.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    20.11.2024 11:20
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    Комментарии (5)
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    Каратель помойников
    1732096111
    Самовлюблённый чабан!
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    andr45
    1732098971
    «Слегка был удивлен, почувствовав напряженную реакцию на мои шутки» А чему удивляться? Казахстан стремительно становится все более и более русофобским
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    Cleaner
    1732099393
    Черчесов, шутки хороши, когда твоя команда обыгрывает всех подряд. А вот когда твоя команда не может забить гол и имеет НОЛЬ очков в таблице, про шутки лучше забыть. Потому как они становятся издевательством над болельщиками...(((
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    Spartak_forv@
    1732104422
    Одно дело шутить в компании,а другое будучи официальным лицом на публичном мероприятии.Сборная Казахстана редко приносит радость болельщикам и когда главный тренер примеряет на себя маску скомороха,да ещё и при отсутствии результата,имея регалии (какие-никакие),ещё и в возрасте -это клиника
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