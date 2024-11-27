Тедеско близок к увольнению из сборной Бельгии

Доменико Тедеско может в ближайшее время покинуть пост главного тренера сборной Бельгии.

Окончательное решение по его будущему примут на завтрашнем заседании совета директоров Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).

Вероятность отставки высока, поскольку раздевалка бельгийской сборной полностью отвернулась от тренера.

В случае увольнения Тедеско получит компенсацию в размере 750 тысяч евро.

Экс-тренер «Спартака» возглавляет бельгийцев с февраля 2023 года.

В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.

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