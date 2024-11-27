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Тедеско близок к увольнению из сборной Бельгии

27 ноября 2024, 16:48
4

Доменико Тедеско может в ближайшее время покинуть пост главного тренера сборной Бельгии.

Окончательное решение по его будущему примут на завтрашнем заседании совета директоров Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).

Вероятность отставки высока, поскольку раздевалка бельгийской сборной полностью отвернулась от тренера.

  • В случае увольнения Тедеско получит компенсацию в размере 750 тысяч евро.
  • Экс-тренер «Спартака» возглавляет бельгийцев с февраля 2023 года.
  • В последних 8 матчах у сборной всего 1 победа.

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Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери
Бельгия. Про-Лига Лига наций Бельгия Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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Spartak_forv@
1732716204
Игроки отвернулись от тренера,чтобы посмотреть,как чеканит Мост
Ответить
Лицом_на_клаве
1732716799
Физруку только лузеров тренировать.
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Цугундeр
1732718315
Кого то перепрыгнул?)
Ответить
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