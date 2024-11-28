Мостовой – о сохранении работы Тедеско в сборной Бельгии: «Кто будет отказываться от малины или клубники?»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

«Увольнение Тедеско будет правильным решением? Правильным бы было решение, о котором я говорил давным-давно. Это отставка Тедеско после чемпионата Европы.

Его не должны были убрать – он должен был сам набраться смелости и сказать: «Я ухожу, потому что мы провалились». Но этого сделано не было. Я знаю, что такие люди так никогда не сделают. Потому что кто будет отказываться от малины или от клубники? Конечно, никто не будет.

В принципе, новость о его возможной отставке меня не удивила. Потому что я ещe перед чемпионатом Европы, когда случился конфликт с Куртуа, сказал, что тут уже понятно всe. Если уберут, правильно сделают. А он жаловаться не будет, он уже много попылил», – сказал Мостовой.

Тедеско возглавляет сборную Бельгии с февраля 2023 года.

Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала чемпионата Европы-2024, где проиграла Франции со счeтом 0:1.

В заявку команды на турнир из-за конфликта с Тедеско не попал звeздный вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

В Лиге наций Бельгия заняла третье место в группе с Францией, Италией и Израилем.

Тедеско с 2019 по 2021 годы тренировал «Спартак». Столичный клуб под его руководством занял второе место в сезоне-2020/21.

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