Роналду: «Я скучаю по трофеям»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем финале Лиги наций против Испании.

«Я скучаю по трофеям, но ты не можешь всегда побеждать. Это часть жизни и футбола. Есть периоды, когда можешь выиграть многое. Но есть годы, когда остаешься без титулов.

В этом сезоне есть последний шанс, который будет завтра. Уверен, что все пройдет хорошо, и Португалия уедет с трофеем. Предстоит сложный матч», – заявил Роналду.