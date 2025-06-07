Роналду: «Я скучаю по трофеям»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем финале Лиги наций против Испании.
«Я скучаю по трофеям, но ты не можешь всегда побеждать. Это часть жизни и футбола. Есть периоды, когда можешь выиграть многое. Но есть годы, когда остаешься без титулов.
В этом сезоне есть последний шанс, который будет завтра. Уверен, что все пройдет хорошо, и Португалия уедет с трофеем. Предстоит сложный матч», – заявил Роналду.
- Португалия и Испания сыграют в финале Лиги наций в воскресенье в 22:00 мск.
- На клубном уровне форвард выступает за «Аль-Наср».
- У него нет трофеев с 2021 года.
Источник: A Bola