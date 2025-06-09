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Мбаппе оценил свои шансы на выигрыш «Золотого мяча»

Сегодня, 13:27

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе сказал, претендует ли он на приз лучшего игрока года – «Золотой мяч».

«У меня есть мнение, но они не будут учитывать его. Единственный приз, на который я могу повлиять, – это «Золотая бутса», потому что это зависит от моих ног. «Золотой мяч» от меня не зависит», – сказал Мбаппе.

  • 26-летний француз провел в сезоне-2024/25 за клуб 56 матчей, забил 43 гола, отдал 5 передач. Вместе с «Реалом» Мбаппе выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
  • Церемония вручения «Золотого мяча» в 2025 году пройдет 22 сентября.
  • Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона-2024/25.

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Источник: RMC Sport
Испания. Примера Лига наций Реал Мбаппе Килиан
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