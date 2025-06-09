Мбаппе оценил свои шансы на выигрыш «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе сказал, претендует ли он на приз лучшего игрока года – «Золотой мяч».

«У меня есть мнение, но они не будут учитывать его. Единственный приз, на который я могу повлиять, – это «Золотая бутса», потому что это зависит от моих ног. «Золотой мяч» от меня не зависит», – сказал Мбаппе.