Мбаппе оценил свои шансы на выигрыш «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе сказал, претендует ли он на приз лучшего игрока года – «Золотой мяч».
«У меня есть мнение, но они не будут учитывать его. Единственный приз, на который я могу повлиять, – это «Золотая бутса», потому что это зависит от моих ног. «Золотой мяч» от меня не зависит», – сказал Мбаппе.
- 26-летний француз провел в сезоне-2024/25 за клуб 56 матчей, забил 43 гола, отдал 5 передач. Вместе с «Реалом» Мбаппе выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
- Церемония вручения «Золотого мяча» в 2025 году пройдет 22 сентября.
- Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона-2024/25.
Источник: RMC Sport