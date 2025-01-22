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    • Игроки «Бенфики» требовали пенальти за эпизод перед победным голом Рафиньи

    Игроки «Бенфики» требовали пенальти за эпизод перед победным голом Рафиньи

    После победного гола нападающего «Барселоны» Рафиньи в ворота «Бенфики» на 90+6-й минуте гостевого для испанской команды матча (5:4) 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов игроки хозяев стали требовать пенальти.

    По их мнению 11-метровый следовало назначить за эпизод в штрафной каталонцев после подачи со стандарта, предшествовавший результативной контратаке «блауграны». В нем возникли подозрения на нарушение правил со стороны Фермина Лопеса на Леандро Баррейро.

    Главный арбитр матча Данни Маккели отправился смотреть видеоповтор, однако в итоге не увидел нарушения правил, и гол гостей был засчитан.

    В данном эпизоде красную карточку получил нападающий «Бенфики» Артур Кабрал, находившийся на скамейке запасных. Также предупреждение получил хавбек «Барселоны» Фермин Лопес.

    • У «Барселоны» дублями отметились Рафинья (забил голы на 64-й и 90+6-й минутах) и Роберт Левандовски (13-я и 78-я, оба с пенальти), а еще один мяч на счету Эрика Гарсии (86-я). У «Бенфики» хет-трик сделал Вангелас Павлидис (забил на 2-й, 23-й и 30-й (с пенальти) минутах). Еще один мяч забил в свои ворота защитник «блауграны» Рональд Араухо на 68-й минуте.
    • «Барселона» с 18 очками после 7 матчей гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бенфика» идет 18-й с 10 баллами.

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    Источник: As

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    Сегодня, 08:53
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    Комментарии (2)
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    Artemka444
    1737527147
    Судья вообще днище Левый пенальти на Ямале поставил И не поставил пенальти когда рафинья забил победный Гнать таких нужно
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