Игроки «Бенфики» требовали пенальти за эпизод перед победным голом Рафиньи

После победного гола нападающего «Барселоны» Рафиньи в ворота «Бенфики» на 90+6-й минуте гостевого для испанской команды матча (5:4) 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов игроки хозяев стали требовать пенальти.

По их мнению 11-метровый следовало назначить за эпизод в штрафной каталонцев после подачи со стандарта, предшествовавший результативной контратаке «блауграны». В нем возникли подозрения на нарушение правил со стороны Фермина Лопеса на Леандро Баррейро.

Главный арбитр матча Данни Маккели отправился смотреть видеоповтор, однако в итоге не увидел нарушения правил, и гол гостей был засчитан.

В данном эпизоде красную карточку получил нападающий «Бенфики» Артур Кабрал, находившийся на скамейке запасных. Также предупреждение получил хавбек «Барселоны» Фермин Лопес.