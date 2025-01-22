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    • Тренер «Бенфики» остался недоволен судейством матча с «Барселоной»

    Тренер «Бенфики» остался недоволен судейством матча с «Барселоной»

    Главный тренер «Бенфики» Бруну Лажи после домашнего матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:5) остался выразил недовольство решениями нидерландского арбитра Данни Маккели.

    «Испытываю жуткое разочарование результатом и вместе с тем огромную гордость за игру команды. Забить четыре гола и показать такой футбол, но то как мы пропускали – это расстраивает.

    Что касается эпизода на 94-й минуте – думаю, это грубая ошибка судьи. Я говорю не только за себя и болельщиков – все эксперты страны признали, что это пенальти. Такие эпизоды арбитр должен трактовать одинаково: если назначаешь 11-метровый в пользу соперника, то и здесь назначай.

    Мы были взбудоражены, требуя пенальти, но нужно было остановить игру с помощью фола и не позволять игроку «Барселоны» [Рафинье] пробежать полполя и забить», – сказал Лажи.

    • Игроки «Бенфики» требовали назначить пенальти в ворота гостей за эпизод, случившийся в штрафной «блауграны» перед контратакой, закончившейся победным голом Рафиньи. По их мнению Фермин Лопес сфолил на Леандро Баррейро.
    • У «Барселоны» дублями отметились Рафинья (забил голы на 64-й и 90+6-й минутах) и Роберт Левандовски (13-я и 78-я, оба с пенальти), а еще один мяч на счету Эрика Гарсии (86-я). У «Бенфики» хет-трик сделал Вангелас Павлидис (забил на 2-й, 23-й и 30-й (с пенальти) минутах). Еще один мяч забил в свои ворота защитник «блауграны» Рональд Араухо на 68-й минуте.
    • «Барселона» с 18 очками после 7 матчей гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бенфика» идет 18-й с 10 баллами.

    Источник: A Bola

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