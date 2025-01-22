Тренер «Бенфики» остался недоволен судейством матча с «Барселоной»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лажи после домашнего матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:5) остался выразил недовольство решениями нидерландского арбитра Данни Маккели.

«Испытываю жуткое разочарование результатом и вместе с тем огромную гордость за игру команды. Забить четыре гола и показать такой футбол, но то как мы пропускали – это расстраивает.

Что касается эпизода на 94-й минуте – думаю, это грубая ошибка судьи. Я говорю не только за себя и болельщиков – все эксперты страны признали, что это пенальти. Такие эпизоды арбитр должен трактовать одинаково: если назначаешь 11-метровый в пользу соперника, то и здесь назначай.

Мы были взбудоражены, требуя пенальти, но нужно было остановить игру с помощью фола и не позволять игроку «Барселоны» [Рафинье] пробежать полполя и забить», – сказал Лажи.