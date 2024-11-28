Опубликован новый рейтинг сборных ФИФА

Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА для мужских сборных.

Позиции топ-5 в сравнении с предыдущей версией списка также остались неизменны. Лидирует по-прежнему Аргентина.

В первой десятке Бельгия опустилась на две позиции, поскольку ее опередили Португалия и Нидерланды.

Также Германия вернулась в топ-10, вытеснив оттуда Колумбию.

В ноябре сборная России победила в товарищеских матчах Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

В сравнении с предыдущим рейтингом сборная России пропустила вперед Канаду, но опередила Польшу.

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