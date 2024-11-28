Опубликован новый рейтинг сборных ФИФА

Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА для мужских сборных.
Позиции топ-5 в сравнении с предыдущей версией списка также остались неизменны. Лидирует по-прежнему Аргентина.
В первой десятке Бельгия опустилась на две позиции, поскольку ее опередили Португалия и Нидерланды.
Также Германия вернулась в топ-10, вытеснив оттуда Колумбию.
- В ноябре сборная России победила в товарищеских матчах Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- В сравнении с предыдущим рейтингом сборная России пропустила вперед Канаду, но опередила Польшу.
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Источник: официальный сайт ФИФА