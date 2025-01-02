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    • Кавазашвили прокомментировал вероятность назначения Черчесова в московский клуб

    Кавазашвили прокомментировал вероятность назначения Черчесова в московский клуб

    Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    «Для меня Черчесов – это всe-таки больше тренер футбольного клуба, а не сборной. В Станиславе Саламовиче я больше всего ценю его твeрдый характер. Если вспомнить первые несколько игр Черчесова во главе сборной России, то там тоже всe шло не столь гладко.

    Были неудачи против не самых сильных команд. Когда же он отобрал состав, и начались официальные матчи, то Черчесов проявил себя намного удачнее, чем от него все ожидали.

    Сейчас Черчесов находится в очень сложном положении. Казахстан – это страна, которая в целом составленная из крайне амбициозных руководителей спортивных движений. Они уже сегодня и вчера хотят иметь успех, но так не бывает. И вообще я бы не сказал, что казахский футбол настолько могучий на сегодняшний день. Поэтому нужно иметь терпение.

    Конечно, всегда можно пригласить другого тренера, но новый тренер точно также начнeт заниматься экспериментами.

    Но даже в свете возможных новостей об отставке Черчесова я сомневаюсь, что «Спартак» или любой другой московский клуб будет поднимать вопрос о приглашении Станислава Саламовича в ближайшее время. «Спартак» очень удачно скооперировался со Станковичем.

    Что будет с «Динамо», я не знаю. Это непростая, но перспективная команда. В «Локомотиве» очень плотно стоит Галактионов на месте главного тренера, что его менять никто не будет. Поэтому вопросов тут много, а ответа на сегодняшний день, наверное, нет», – сказал Кавазашвили.

    • Это осенью сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе 3 Лиги В Лиги наций и вылетела в Лигу C. В 6 матчах команда набрала 1 очко и не забила ни одного гола.
    • Последним российским клубом, который тренировал Черчесов, было «Динамо», где он работал с апреля 2014-го по июль 2015 года.

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    Источник: Legalbet

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    02.01.2025 00:04
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    Комментарии (11)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1735768064
    Никому не нужен усатый
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    Башка-Кэй-yandex
    1735792085
    Ну возможно,здесь у нас не тренерские качества определяет,а круг определенный,по которому одни и те же люди передвигаются из года,в год,из одной команды в другую,и поэтому слабые команды,слабая сборная,которая до сих не может играть под первым номером, пока, как говорят комментаторы матч,какой то Хорватии ,друга Албании,вот это наш футбол,и ничего нового,короче каша без масло
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    ПалкоВводецъ007
    1735802629
    По весне выпрут спартаковского физрука ссаными тряпками и поставят усача.
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    FCSpartakM
    1735810355
    "Они уже сегодня и вчера хотят иметь успех, но так не бывает" Так у них был успех с Адиевым, они вправе ожидать того же. Как всегда экспертиза в стиле Стасик супер-тренер, это окружение г()вно
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    ScarlettOgusania
    1735812763
    по правде сказать, сборная Казахстана слабая, и сделать из говна конфетку не получится ни с каким тренером, а с Черчесовым и подавно, солдафон, а не тренер, не знаю, какой клуб РПЛ будет согласен "подставить" своих игроков ему, говорят, некая команда голубого пула разыскивает "тренеришку", честь отдавать!)))
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    Мордаванин
    1735814044
    полевыекомандиры ныне вызывают опасливсть
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