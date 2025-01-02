Кавазашвили прокомментировал вероятность назначения Черчесова в московский клуб

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Для меня Черчесов – это всe-таки больше тренер футбольного клуба, а не сборной. В Станиславе Саламовиче я больше всего ценю его твeрдый характер. Если вспомнить первые несколько игр Черчесова во главе сборной России, то там тоже всe шло не столь гладко.

Были неудачи против не самых сильных команд. Когда же он отобрал состав, и начались официальные матчи, то Черчесов проявил себя намного удачнее, чем от него все ожидали.

Сейчас Черчесов находится в очень сложном положении. Казахстан – это страна, которая в целом составленная из крайне амбициозных руководителей спортивных движений. Они уже сегодня и вчера хотят иметь успех, но так не бывает. И вообще я бы не сказал, что казахский футбол настолько могучий на сегодняшний день. Поэтому нужно иметь терпение.

Конечно, всегда можно пригласить другого тренера, но новый тренер точно также начнeт заниматься экспериментами.

Но даже в свете возможных новостей об отставке Черчесова я сомневаюсь, что «Спартак» или любой другой московский клуб будет поднимать вопрос о приглашении Станислава Саламовича в ближайшее время. «Спартак» очень удачно скооперировался со Станковичем.

Что будет с «Динамо», я не знаю. Это непростая, но перспективная команда. В «Локомотиве» очень плотно стоит Галактионов на месте главного тренера, что его менять никто не будет. Поэтому вопросов тут много, а ответа на сегодняшний день, наверное, нет», – сказал Кавазашвили.