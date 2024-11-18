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    • Адиев ответил Черчесову, назвавшему сборную Казахстана «бесхозной» до его назначения

    Адиев ответил Черчесову, назвавшему сборную Казахстана «бесхозной» до его назначения

    Экс-тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву не понравились слова Станислава Черчесова.

    • «До меня сборная была бесхозна», – заявил российский специалист после поражения 0:5 от Норвегии.

    «Сборная не забила ни одного мяча, это не добавляет позитива. Ожидания были несколько другими с приходом Станислава Черчесова. То есть рассчитывали, что результаты будут лучше, чем у меня. К сожалению, получилось не то, что все ожидали.

    Понятно, что соперники сильнее. Но когда они сильнее, очень важен тактический подход. И при работе тренерского штаба под моим руководством были непростые соперники.

    Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него?

    Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с [бывшим] президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам.

    Всегда буду болеть за сборную Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы и Черчесов привел команду к наилучшим результатам. Буду только рад, если результаты будут лучше, чем у меня», – сказал Адиев.

    • Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.
    • При нем команда установила антирекорд Лиги наций.
    • Тренер может зимой вернуться в «Ахмат».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    18.11.2024 20:20
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Spartak_forv@
    1731951055
    Адиев показывает себя очень воспитанным и сдержанным. Сдается мне его запомнят в Казахстане надолго,а усатого будут вспоминать и то только матом
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    k611
    1731951680
    Не при таких результатах такое говорить. Иногда лучше молчать...
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    ВетеR
    1731954713
    чабан заткнул бы свой хавальник
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    парольрыбамеч
    1731957960
    Адиев прав.С ним сборная Казахстана в Лиге Наций вышла из дивизиона C в дивизион B. А с Приветычем обратно в дивизион C. С Адиевым в отборе на ЧЕ 24 в своей группе из 10 матчей выиграла 6.Одна из побед с Данией со счетом 3-2. А тут физрук чего то про безхозную бухтит.
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    АлексМак
    1731960310
    Очень мягко Адиев ответил
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    Romeo 123
    1731975060
    У физрука как всегда и везде все рукожопы он один космос
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    АЛЕКС 58
    1731987515
    Гоните чабана ссаными тряпками. Пусть овец пасёт,физрук хре.н.о.в!
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    Александр-Каратеев-yandex
    1731992052
    Слова Стасика говорят о его высокомерии, надменности,лживости и никчемности и как человека и как тренера.
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