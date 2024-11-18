Адиев ответил Черчесову, назвавшему сборную Казахстана «бесхозной» до его назначения

Экс-тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву не понравились слова Станислава Черчесова.

«До меня сборная была бесхозна», – заявил российский специалист после поражения 0:5 от Норвегии.

«Сборная не забила ни одного мяча, это не добавляет позитива. Ожидания были несколько другими с приходом Станислава Черчесова. То есть рассчитывали, что результаты будут лучше, чем у меня. К сожалению, получилось не то, что все ожидали.

Понятно, что соперники сильнее. Но когда они сильнее, очень важен тактический подход. И при работе тренерского штаба под моим руководством были непростые соперники.

Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него?

Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с [бывшим] президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам.

Всегда буду болеть за сборную Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы и Черчесов привел команду к наилучшим результатам. Буду только рад, если результаты будут лучше, чем у меня», – сказал Адиев.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.

При нем команда установила антирекорд Лиги наций.

Тренер может зимой вернуться в «Ахмат».

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