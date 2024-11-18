Черчесов может вернуться в клуб РПЛ

У Станислава Черчесова есть вариант продолжения карьеры в России в случае увольнения из сборной Казахстана.
В его назначении заинтересован «Ахмат», который сейчас возглавляет Сергей Ташуев.
Грозненцы готовы сделать предложение Черчесову, если он освободится до зимней паузы.
Летом тренер отказал «Ахмату», выбрав казахстанскую сборную.
- Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.
- При нем команда установила антирекорд Лиги наций.
- «Ахмат» идет на предпоследнем месте в РПЛ после 1-го круга.
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