Черчесов может вернуться в клуб РПЛ

У Станислава Черчесова есть вариант продолжения карьеры в России в случае увольнения из сборной Казахстана.

В его назначении заинтересован «Ахмат», который сейчас возглавляет Сергей Ташуев.

Грозненцы готовы сделать предложение Черчесову, если он освободится до зимней паузы.

Летом тренер отказал «Ахмату», выбрав казахстанскую сборную.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.

При нем команда установила антирекорд Лиги наций.

«Ахмат» идет на предпоследнем месте в РПЛ после 1-го круга.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов