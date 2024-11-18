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    Черчесов может вернуться в клуб РПЛ

    У Станислава Черчесова есть вариант продолжения карьеры в России в случае увольнения из сборной Казахстана.

    В его назначении заинтересован «Ахмат», который сейчас возглавляет Сергей Ташуев.

    Грозненцы готовы сделать предложение Черчесову, если он освободится до зимней паузы.

    Летом тренер отказал «Ахмату», выбрав казахстанскую сборную.

    • Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.
    • При нем команда установила антирекорд Лиги наций.
    • «Ахмат» идет на предпоследнем месте в РПЛ после 1-го круга.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    18.11.2024 16:08
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    Комментарии (13)
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    Интерес
    1731937871
    Побитая собака с обрывком цепи на шее понуро возвращается в опрометчиво покинутую конуру.
    Ответить
    FWSPM
    1731938260
    Это что бы надежно в фнл выйти с последнего места?
    Ответить
    рылы
    1731938609
    не-не, ССаЧ должен вернуться в спартаг! хряки тогда из бачков вообще перестанут вылезать)
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1731940218
    Давай Саламыч в Москву спартак с колен поднимать. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1731941000
    ...Карпов выдал струйку из-под анального плавника. Теперь планктону есть чем отобедать)...
    Ответить
    Алим Терек
    1731941823
    фейк,не нужен он Ахмату,к тому же он не покинет Казахстан,след.год начнет с нуля.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1731946410
    Там же нет синтетики...Как же Приветыч отмазываться будет при поражениях ? Гы гы
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731948739
    Интересно,если на чеченском вопрос зададут,так же будет выпендриваться?)
    Ответить
    Romeo 123
    1731949985
    Для чего черчесов может вернуться, что бы установить очередной , физрук он а не тренер
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    Иван Петров 1986
    1731952808
    Казахи его точно попрут.
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