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    Черчесов прокомментировал 0:5 Казахстана от Норвегии

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дал комментарий после матча с Норвегией.

    • Казахстан проиграл со счетом 0:5.
    • Сборная уступила при Черчесове в 5 играх из 6. Общий счет голов – 0:15.

    «Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом. Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время. В следующем году мы возвращаемся в Астану, хотя нас великолепно принимали в Алматы. Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики. По регламенту у нас нет времени на подготовку. Единственное – у нас было два лишних дня на подготовку перед выездной игрой в Австрии.

    До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней.

    Многие игроки сегодня получили опыт. Мы дали время таким игрокам, как Касым и Астанов. Надеемся, что это сработает в следующем цикле», – сказал Черчесов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sports.kz

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    17.11.2024 23:21
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    Комментарии (9)
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    qwertyйцукен
    1731875241
    Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество....Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики.===== Вот оно чо.Была бы синтетика, раскатали бы Холана с его Норвегией в одни ворота.Да и австриякам и прочим словенцам дали бы жару. Гы гы
    Ответить
    АлексМак
    1731875310
    Сработает, конечно, но только если без этой пародии на тренера. М.Адиев без работы пока, и глупо не использовать этот шанс, срочно вернув его. Чем быстрее выгонят это посмешище, именуемое теперешним тренером, тем больше шансов у Казахов вернуться в своё русло и перестать проигрывать.
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    Plyash
    1731879217
    Застрелись уже,горный баран,будь мужчиной.
    Ответить
    Romeo 123
    1731891707
    Стас ты космос , вперёд за новыми рекордами
    Ответить
    Александр.Т.
    1731902292
    ))) перед чемпионатом Европы был почти месяц подготовки но что то наша сборная на нем обосралась , так что все это отговорки
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    САДЫЧОК
    1731907661
    За,что этому физруку деньги платят?
    Ответить
    ...уефан
    1731917519
    ...да-а-а уж, Стасик, "На словах ты - Лев Толстой, а на деле хер простой"...
    Ответить
    FWSPM
    1731919881
    следующего цикла не будет
    Ответить
    Питерский князь
    1731923755
    Черчесову, надо было 7 миллионов евро отступных в договоре прописать. Вообще, было бы шикардос!
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