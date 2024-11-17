Черчесов прокомментировал 0:5 Казахстана от Норвегии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дал комментарий после матча с Норвегией.

Казахстан проиграл со счетом 0:5.

Сборная уступила при Черчесове в 5 играх из 6. Общий счет голов – 0:15.

«Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса. Мы не играли на синтетике в Астане, где у нас есть преимущество. До моего прихода некому было думать об этом. Календарь создан так, что у нас практически нет дополнительных дней на подготовку. До этого было время. В следующем году мы возвращаемся в Астану, хотя нас великолепно принимали в Алматы. Мы упустили какой-то процент преимущества из-за отсутствия синтетики. По регламенту у нас нет времени на подготовку. Единственное – у нас было два лишних дня на подготовку перед выездной игрой в Австрии.

До меня сборная была бесхозна. Подал соответствующие документы, чтобы у нас было несколько лишних дней.

Многие игроки сегодня получили опыт. Мы дали время таким игрокам, как Касым и Астанов. Надеемся, что это сработает в следующем цикле», – сказал Черчесов.

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