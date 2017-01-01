Де Брюйне, Мане и Варди – в списке претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ

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    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      SmilingDevil 7 минут назад

      Нечего тут спорить - либо Мане, либо Де Брюйне, но бельгиец был лучше всех 100%. Такая игра = заслуживает уважения !

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      Рейтинг: +9134

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Да без вариантов бельгиец лучший, второй - Варди, а бронза за Арнольдом, а то что попали Поп, Хендерсон и Ингс это вообще смешно

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