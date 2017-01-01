Де Брюйне, Мане и Варди – в списке претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ

Нечего тут спорить - либо Мане, либо Де Брюйне, но бельгиец был лучше всех 100%. Такая игра = заслуживает уважения !
Стали известны номинанты на приз лучшему игроку английской Премьер-лиги по итогам сезона-2019/20.
За награду поборются семь футболистов, трое из них – представителя чемпиона «Ливерпуля».
- Ник Поп («Бернли»);
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
- Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Садио Мане («Ливерпуль»);
- Дэнни Ингс («Саутгемптон»);
- Джейми Варди («Лестер»).