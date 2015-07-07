«Ливерпуль» и «Бернли» определят сумму компенсации за Ингса в арбитражном суде

Английские клубы «Ливерпуль» и «Бернли» не могут договориться о сумме компенсации за форварда Дэнни Ингса, который перешел в мерсисайдский клуб на правах свободного агента в этом межсезонье.



«Ливерпуль» должен выплатить компенсацию за молодого игрока, но команды не могут прийти к общему решению. «Красные» готовы предложить «Бернли» 6 миллионов фунтов, однако ланкаширцы оценивают его в 10 миллионов.



Клубы обратятся в арбитражный суд, чтобы решить вопрос с суммой компенсации. Однако эта проблема не мешает Ингсу тренироваться с новой командой.





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