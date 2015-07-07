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    • «Ливерпуль» и «Бернли» определят сумму компенсации за Ингса в арбитражном суде

    «Ливерпуль» и «Бернли» определят сумму компенсации за Ингса в арбитражном суде

    Английские клубы «Ливерпуль» и «Бернли» не могут договориться о сумме компенсации за форварда Дэнни Ингса, который перешел в мерсисайдский клуб на правах свободного агента в этом межсезонье.

    «Ливерпуль» должен выплатить компенсацию за молодого игрока, но команды не могут прийти к общему решению. «Красные» готовы предложить «Бернли» 6 миллионов фунтов, однако ланкаширцы оценивают его в 10 миллионов.

    Клубы обратятся в арбитражный суд, чтобы решить вопрос с суммой компенсации. Однако эта проблема не мешает Ингсу тренироваться с новой командой.

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 12:14
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    Комментарии (52)
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    turbo90
    1436267867
    правильно,тресите деньги, с колбасного мешка!
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    polc75
    1436268277
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    БарсаДав
    1436269430
    Эти колбасные мешки даже за свободных агентов платят огромные деньги!)
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    JendosParavoz
    1436274471
    обычная практика..
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    Mоnоlo
    1436277614
    Роджерсу следует обратить внимание на Остина парень больше 10 наколотил играя за скромный КПР, в Чемпионшипе Гарнер наколотил под 30 играя за скромный Престон. Так же много хороших игроков в Венгрии, Румынии, Таджикистане, Андорре. =)
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    Виталик ManUtd Rus
    1436278646
    В итоге с ливерки снимут 40 миллионов ))) ахахахахах
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    старина
    1436280181
    Где ливер там скандал
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    Francy Francy
    1436288651
    ничиво левирпуль нормально не может сделать: ни в лч попасть, ни за ингса заплатить
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    juventus186
    1436335149
    Бернли \"зеленая\" душит, Ливерпуль на принцип пошел - в итоге \"усреднят\" - 8 лямов в пользу истца!!! Я б на месте судьи так бы сделал, чтоб мозг потом не е......ли ни те, ни другие!!!
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    ologreds
    1694997656
    numo435018
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