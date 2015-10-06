Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Стоунс не сыграет за Англию, участие Руни в ближайших матчах под вопросом

    Стоунс не сыграет за Англию, участие Руни в ближайших матчах под вопросом

    Защитник «Эвертона» Джон Стоунс покинул расположение сборной Англии по причине повреждения и не сыграет в ближайших матчах отбора на Евро-2016 против Эстонии и Литвы.

    Кроме того, под сомнением находится участие в этих играх Уэйна Руни, Дэнни Ингса и Джонджо Шелви. Они также травмированы и пропустили вечернее тренировочное занятие во вторник. Решение относительно этих футболистов будет принято позже.

    Также сообщается, что в национальную команду вызваны полузащитник Эндрос Таунсенд и защитник Кайл Уокер, выступающие за «Тоттенхэм».

    Отметим, что сборная Англии выиграла все матчи отборочного турнира на данный момент и досрочно обеспечила себе участие в чемпионате Европы.

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997038
    numo444593
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+