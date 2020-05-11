Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии ESPN

Телеканал ESPN опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.

При выборе бралось в расчет соотношение между влиянием футболиста на игру и суммой сделки.

Первое место занял январский переход из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Бруну Фернандеша.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «МЮ» за 50 млн фунтов)

2. Дэнни Ингс (из «Ливерпуля» в «Саутгемптон» за 20 млн фунтов)

3. Гари Кэхилл (из «Челси» в «Кристал Пэлас» бесплатно)

4. Габриэль Мартинелли (из «Игуано» в «Арсенал» за 6 млн фунтов)

5. Гарри Магуайр (из «Лестера» в «МЮ» за 78 млн фунтов)

6. Джеймс МакКарти (из «Эвертона» в «Кристал Пэлас» за 3 млн фунтов)

7. Нил Мопе (из «Брентфорда» в «Брайтон» за 20 млн фунтов)

8. Аарон Ван-Биссака (из «Кристал Пэлас» в «МЮ» за 50 млн фунтов)

9. Матео Ковачич (из «Реала» в «Челси» за 41 млн фунтов)

10. Исмаила Сарр (из «Ренна» в «Уотфорд» за 27 млн фунтов).