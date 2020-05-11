Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии ESPN

Телеканал ESPN опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.
При выборе бралось в расчет соотношение между влиянием футболиста на игру и суммой сделки.
Первое место занял январский переход из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Бруну Фернандеша.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «МЮ» за 50 млн фунтов)
2. Дэнни Ингс (из «Ливерпуля» в «Саутгемптон» за 20 млн фунтов)
3. Гари Кэхилл (из «Челси» в «Кристал Пэлас» бесплатно)
4. Габриэль Мартинелли (из «Игуано» в «Арсенал» за 6 млн фунтов)
5. Гарри Магуайр (из «Лестера» в «МЮ» за 78 млн фунтов)
6. Джеймс МакКарти (из «Эвертона» в «Кристал Пэлас» за 3 млн фунтов)
7. Нил Мопе (из «Брентфорда» в «Брайтон» за 20 млн фунтов)
8. Аарон Ван-Биссака (из «Кристал Пэлас» в «МЮ» за 50 млн фунтов)
9. Матео Ковачич (из «Реала» в «Челси» за 41 млн фунтов)
10. Исмаила Сарр (из «Ренна» в «Уотфорд» за 27 млн фунтов).