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    Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии ESPN

    Телеканал ESPN опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.

    При выборе бралось в расчет соотношение между влиянием футболиста на игру и суммой сделки.

    Первое место занял январский переход из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» полузащитника Бруну Фернандеша.

    Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

    1. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «МЮ» за 50 млн фунтов)

    2. Дэнни Ингс (из «Ливерпуля» в «Саутгемптон» за 20 млн фунтов)

    3. Гари Кэхилл (из «Челси» в «Кристал Пэлас» бесплатно)

    4. Габриэль Мартинелли (из «Игуано» в «Арсенал» за 6 млн фунтов)

    5. Гарри Магуайр (из «Лестера» в «МЮ» за 78 млн фунтов)

    6. Джеймс МакКарти (из «Эвертона» в «Кристал Пэлас» за 3 млн фунтов)

    7. Нил Мопе (из «Брентфорда» в «Брайтон» за 20 млн фунтов)

    8. Аарон Ван-Биссака (из «Кристал Пэлас» в «МЮ» за 50 млн фунтов)

    9. Матео Ковачич (из «Реала» в «Челси» за 41 млн фунтов)

    10. Исмаила Сарр (из «Ренна» в «Уотфорд» за 27 млн фунтов).

    Источник: ESPN

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