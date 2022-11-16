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Гари Кэхилл
Гари Кэхилл
Завершил карьеру
19 декабря 1985 (40), Шеффилд
#24 | Защитник
188 см | 82 кг
Англия
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Трансферы
Публикации
Экс-капитан «Челси» и сборной Англии Кэхилл объявил о завершении карьеры
2022.11.16 17:09
Фото
Экс-капитан «Челси» Кэхилл перешел в «Борнмут» из Чемпионшипа
2021.08.20 14:22
Переход Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии ESPN
2020.05.11 08:49
1
Фото
«Кристал Пэлас» подписал контракт с Гари Кэхиллом
2019.08.06 00:25
1
Кэхилл может подписать контракт с «Бернли». Трансфер зависит от переходов Тарковски и Магуайра
2019.07.31 19:17
Мэйсон стал тренером юношеского состава «Тоттенхэма». Он завершил игровую карьеру в 26 лет
2019.07.09 07:45
3
«Челси» объявил об уходе Игуаина, Кэхилла и еще троих игроков
2019.07.01 13:42
1
Кэхилл может перейти в «Интер» на правах свободного агента
2019.06.17 11:52
Кэхилл официально покинул «Челси». У него 8 трофеев за 7 лет
2019.06.02 13:54
1
Кэхилл – об уходе из «Челси»: «Я уверен, что могу остаться в АПЛ»
2019.05.30 19:00
Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев
2019.05.11 08:18
11
Сарри: «Было правильным выпустить Кэхилла на последних минутах с «Уотфордом»
2019.05.06 00:57
Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал Сарри
2019.05.05 13:47
5
«Ювентус» может арендовать Кэхилла
2019.01.31 13:58
1
Кэхилл может перейти из «Челси» в клуб Чемпионшипа «Астон Виллу»
2018.12.28 23:57
Кэхилл зимой может перейти в «Интер» или «Рому» из «Челси»
2018.12.24 02:03
Кэхилл зимой может пополнить «Фулхэм». Лондонцы идут в АПЛ последними
2018.12.15 06:17
1
«Арсенал» может заменить Холдинга Кэхиллом в январе
2018.12.12 15:36
«Милан» ведет переговоры по трем игрокам «Челси»
2018.11.26 13:26
Моуринью зимой хочет купить в «Манчестер Юнайтед» троих футболистов
2018.11.24 10:34
4
Кэхилл зимой может перейти из «Челси» в «Милан»
2018.11.18 13:30
2
«МЮ» готов предложить 20 миллионов за Година. Альтернатива – Кэхилл
2018.11.16 14:45
4
«Челси» зимой отдаст Кэхилла в аренду
2018.11.15 07:30
Дзола: «В матче с «Дерби» «Челси» хуже обычного играл в пас»
2018.11.01 06:56
1
The Sun: Кэхилл зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед»
2018.09.28 21:16
2
Кэхилл: «Есть вероятность, что зимой уйду из «Челси»
2018.09.22 08:25
2
Кэхилл зимой может перейти из «Челси» в «Вест Хэм»
2018.09.08 10:07
1
Кэхилл завершил карьеру в сборной Англии
2018.08.28 22:14
2
Варди и Кэхилл завершили карьеру в сборной Англии
2018.08.28 16:53
4
Сарри: «За три недели в «Челси» не виделся с шестью игроками»
2018.08.06 09:17
4
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