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    Сарри: «За три недели в «Челси» не виделся с шестью игроками»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри недоволен тем, что в расположение команды до сих пор не явились шесть игроков, принимавших участие в чемпионате мира-2018.

    «Я прибыл в клуб три недели назад и до сих пор еще не виделся с шестью игроками, поэтому здесь возникают определенные сложности. Все зависит от меня и от футболистов. В некоторых случаях этот момент затягивается, иногда нет», – сказал Сарри.

    В это число входят французы Н’Голо Канте, Оливье Жиру, бельгийцы Тибо Куртуа и Эден Азар и англичане Гари Кэхилл и Рубен Лофтус-Чик.

    Источник: ФК «Челси»

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    06.08.2018 09:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 6 августа 2018, 21:14

      Парней тоже можно понять, им еще играть 8 месяцев. А ЧМ только недавно закончился.

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 6 августа 2018, 15:32

      игнор Сарри?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 августа 2018, 11:55

      И как после этого можно чего-то требовать от тренера, когда половина основы не прошла предсезонку с новым главным тренером...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2018, 10:00

      они все еще на Канарах

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