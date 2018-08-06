Сарри: «За три недели в «Челси» не виделся с шестью игроками»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри недоволен тем, что в расположение команды до сих пор не явились шесть игроков, принимавших участие в чемпионате мира-2018.

«Я прибыл в клуб три недели назад и до сих пор еще не виделся с шестью игроками, поэтому здесь возникают определенные сложности. Все зависит от меня и от футболистов. В некоторых случаях этот момент затягивается, иногда нет», – сказал Сарри.

В это число входят французы Н’Голо Канте, Оливье Жиру, бельгийцы Тибо Куртуа и Эден Азар и англичане Гари Кэхилл и Рубен Лофтус-Чик.