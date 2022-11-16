Экс-капитан «Челси» и сборной Англии Кэхилл объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Челси» Гари Кэхилл завершил профессиональную карьеру в 36 лет.
«Принять это решение было нелегко. После долгих раздумий я чувствую, что пришло время перейти к следующему этапу карьеры», — написал Кэхилл в соцсетях.
- Кэхилл – экс-капитан «Челси» и сборной Англии.
- Он провел 61 матч за национальную команду, забил 5 мячей.
- Кэхилл – победитель Лиги чемпионов-2011/12 и двукратный чемпион АПЛ.
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