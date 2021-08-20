Экс-капитан «Челси» Кэхилл перешел в «Борнмут» из Чемпионшипа

«Борнмут» объявил о заключении контракта с центральным защитником Гари Кэхиллом.
35-летний футболист заключил с новым клубом контракт до конца сезона-2021/22.
Бывший капитан «Челси» перешел в «Борнмут» из «Кристал Пэлас» на правах свободного агента.
- Кэхилл – победитель Лиги чемпионов-2011/12 и двукратный чемпион АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- «Борнмут» выступает в Чемпионшипе.
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Источник: Официальный сайт «Борнмута»