«Кристал Пэлас» подписал контракт с Гари Кэхиллом

«Кристал Пэлас» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Гари Кэхилла.

Стороны заключили контракт до лета 2021 года.

«Рад оказаться здесь. Думаю, переход в «Пэлас» – это отличная возможность продлить мою карьеру в АПЛ. Я хочу играть настолько долго, насколько это возможно. Я в великолепной форме и буду выкладываться на поле на 110 процентов. Надеюсь, я буду достаточно хорош для наших болельщиков, моих партнеров по команде и тренерского штаба», – сказал 33-летний англичанин после подписания соглашения.