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    «Кристал Пэлас» подписал контракт с Гари Кэхиллом

    «Кристал Пэлас» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Гари Кэхилла.

    Стороны заключили контракт до лета 2021 года.

    «Рад оказаться здесь. Думаю, переход в «Пэлас» – это отличная возможность продлить мою карьеру в АПЛ. Я хочу играть настолько долго, насколько это возможно. Я в великолепной форме и буду выкладываться на поле на 110 процентов. Надеюсь, я буду достаточно хорош для наших болельщиков, моих партнеров по команде и тренерского штаба», – сказал 33-летний англичанин после подписания соглашения.

    • Последним клубом Кэхилла был «Челси».
    • Этим летом центрбек покинул лондонский клуб на правах свободного агента.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Кристал Пэлас»

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