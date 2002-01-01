Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев

На сайте WebGirondins болельщики «Бордо» проводят голосование по поводу трансферов во время летнего межсезонья.

Фанатам предложили список из 20 футболистов, которые по окончании сезона станут свободными агентами. Цель – выбрать трех игроков.

На данный момент лидируют форвард «Челси» Оливье Жиру (57%), хавбек «Порту» Ясин Браими (28%) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата (23%).

Есть в перечне и Алан Дзагоев из ЦСКА. За него пока проголосовали 6 процентов респондентов (14-е место). Тем не менее, он опережает таких игроков, как Марио Балотелли («Марсель»), Гари Кэхилл («Челси») и Андер Эррера («МЮ»).