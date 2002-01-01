Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев

Хитёр Гинер,и туда заслал своих,чтобы попытаться сбыть талант,ставший неликвидом.
На сайте WebGirondins болельщики «Бордо» проводят голосование по поводу трансферов во время летнего межсезонья.
Фанатам предложили список из 20 футболистов, которые по окончании сезона станут свободными агентами. Цель – выбрать трех игроков.
На данный момент лидируют форвард «Челси» Оливье Жиру (57%), хавбек «Порту» Ясин Браими (28%) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата (23%).
Есть в перечне и Алан Дзагоев из ЦСКА. За него пока проголосовали 6 процентов респондентов (14-е место). Тем не менее, он опережает таких игроков, как Марио Балотелли («Марсель»), Гари Кэхилл («Челси») и Андер Эррера («МЮ»).