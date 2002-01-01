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    Фанаты «Бордо» выбирают будущих новичков, в списке – Дзагоев

    На сайте WebGirondins болельщики «Бордо» проводят голосование по поводу трансферов во время летнего межсезонья.

    Фанатам предложили список из 20 футболистов, которые по окончании сезона станут свободными агентами. Цель – выбрать трех игроков.

    На данный момент лидируют форвард «Челси» Оливье Жиру (57%), хавбек «Порту» Ясин Браими (28%) и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата (23%).

    Есть в перечне и Алан Дзагоев из ЦСКА. За него пока проголосовали 6 процентов респондентов (14-е место). Тем не менее, он опережает таких игроков, как Марио Балотелли («Марсель»), Гари Кэхилл («Челси») и Андер Эррера («МЮ»).

    Источник: WebGirondins

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    Сегодня, 08:18
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3566

      Агасфер 32 минуты назад

      Хитёр Гинер,и туда заслал своих,чтобы попытаться сбыть талант,ставший неликвидом.

      0
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      Рейтинг: +11

      POZITANO 1 час назад

      ...Дзаге давно пора свалить из нашего болота...

      1
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      Рейтинг: +4353

      84aivengo > POZITANO 1 час назад

      эх,если бы не частые травмы ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3566

      Агасфер > POZITANO 31 минуту назад

      Он в этом болоте-главная,и одна из самых жирных лягушек,как и сетевые нытики.

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