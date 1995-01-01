Мэйсон стал тренером юношеского состава «Тоттенхэма». Он завершил игровую карьеру в 26 лет

Не за West Ham, а за Халл City
Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Райан Мэйсон возглавил юношеский состав лондонского клуба U-19.
Два года назад Райан получил перелом черепа после стыка с защитником «Челси» Гари Кэхиллом. Тогда Мэйсон выступал в составе «Вест Хэма».
Кроме того, «Тоттенхэм» анонсировал, что экс полузащитник «Вест Хэма», «Болтона» и «Портсмута» Мэттью Тэйлор назначен тренером юношеской команды (U-18) «Тоттенхэма».
- За «Тоттенхэм» Мэйсон выступал с 2009 по 2016 год.
- В составе «шпор» у бывшего полузащитника 70 матчей и четыре забитых гола.