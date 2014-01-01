Кэхилл может подписать контракт с «Бернли». Трансфер зависит от переходов Тарковски и Магуайра

Защитник Гарри Кэхилл может стать игроком «Бернли». Трансфер зависит от ситуации с трансфером Гарри Магуайра из «Лестера» в «МЮ» и Джеймса Тарковски из «Бернли» в «Лестер».
Sky Sports утверждает, что если «Манчестер Юнайтед» подпишет Магуайра, то «Лестер» может купить на его место Траковски из «Бернли». В таком случае «Бернли» подпишет контракт с Кэхиллом, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Челси» этим летом.
При этом сообщается, что «Лестер» может отказаться платить отсыпные в размере 50 миллионов фунтов стерлингов за Тарковски.
- Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа.
- По информации Sky Sports, Магуайр уже сообщил клубу, что хочет перейти в другую команду.
- Его контракт с «Лестером» рассчитан до 2023 года.