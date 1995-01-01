Sky Sports: Магуайр расстроен позицией «Лестера» в переговорах с «МЮ»

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

Игрока хочет подписать «Манчестер Юнайтед». Команда Уле-Гуннара Сульшера предложила около 70 миллионов фунтов стерлингов за игрока, но «Лестер» запросил не менее 75 миллионов.

По данным источника, Магуайр расстроен позицией своего клуба в переговорах. Футболист хочет перейти в «МЮ» и «пойти по стопам своих героев – Неманьи Видича и Рио Фердинанда», – пишет Sky Sports.