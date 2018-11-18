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    Кэхилл зимой может перейти из «Челси» в «Милан»

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Милана».

    Итальянский клуб испытывает проблемы в линии защиты в связи с травмами игроков.

    Ранее сообщалось, что лондонская команда планирует отдать англичанина зимой в аренду.

    В этом сезоне Кэхилл провел в АПЛ один матч.

    Источник: Football Italia

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    18.11.2018 13:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 ноября 2018, 13:45

      "Милан" испытывает проблемы не только в линии защиты, по и по линии ФФП. Его хотелки здесь ограничены. Вот аренда и свободные агенты для него выход, а покупки не за дорого. Но кого не за дорого можно купить в клуб, который мечтает вернуться в европейские гранды ?...

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 18 ноября 2018, 13:44

      Да куда он только не переходит

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