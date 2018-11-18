Кэхилл зимой может перейти из «Челси» в «Милан»

"Милан" испытывает проблемы не только в линии защиты, по и по линии ФФП. Его хотелки здесь ограничены. Вот аренда и свободные агенты для него выход, а покупки не за дорого. Но кого не за дорого можно купить в клуб, который мечтает вернуться в европейские гранды ?...
Защитник «Челси» Гари Кэхилл во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Милана».
Итальянский клуб испытывает проблемы в линии защиты в связи с травмами игроков.
Ранее сообщалось, что лондонская команда планирует отдать англичанина зимой в аренду.
В этом сезоне Кэхилл провел в АПЛ один матч.