Кэхилл зимой может перейти из «Челси» в «Милан»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Милана».

Итальянский клуб испытывает проблемы в линии защиты в связи с травмами игроков.

Ранее сообщалось, что лондонская команда планирует отдать англичанина зимой в аренду.

В этом сезоне Кэхилл провел в АПЛ один матч.