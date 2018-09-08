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    Кэхилл зимой может перейти из «Челси» в «Вест Хэм»

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл недоволен своим положением в команде. Летом в клуб пришел новый главный тренер Маурицио Сарри, при котором футболист не провел в АПЛ ни одной минуты.

    Если ситуация не изменится, то в зимнее трансферное окно игрок может перейти в «Вест Хэм», заинтересованный в спортсмене.

    Кэхилл выступает за «Челси» с 2012 года (189 матчей в АПЛ, 13 голов).

    Источник: The Sun

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    08.09.2018 10:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 8 сентября 2018, 14:17

      Всё таки Кэйхилл не оказался вторым Жлезным Терри!!! Рано сдал кондиции... Терри в его то Возрасте блистал и ломал всех только так!

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