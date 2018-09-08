Кэхилл зимой может перейти из «Челси» в «Вест Хэм»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл недоволен своим положением в команде. Летом в клуб пришел новый главный тренер Маурицио Сарри, при котором футболист не провел в АПЛ ни одной минуты.

Если ситуация не изменится, то в зимнее трансферное окно игрок может перейти в «Вест Хэм», заинтересованный в спортсмене.

Кэхилл выступает за «Челси» с 2012 года (189 матчей в АПЛ, 13 голов).