Кэхилл зимой может перейти из «Челси» в «Вест Хэм»

Всё таки Кэйхилл не оказался вторым Жлезным Терри!!! Рано сдал кондиции... Терри в его то Возрасте блистал и ломал всех только так!
Защитник «Челси» Гари Кэхилл недоволен своим положением в команде. Летом в клуб пришел новый главный тренер Маурицио Сарри, при котором футболист не провел в АПЛ ни одной минуты.
Если ситуация не изменится, то в зимнее трансферное окно игрок может перейти в «Вест Хэм», заинтересованный в спортсмене.
Кэхилл выступает за «Челси» с 2012 года (189 матчей в АПЛ, 13 голов).