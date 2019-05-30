Защитник «Челси» Гарри Кэхилл рассказал о своих планах. В начале мая футболист сказал, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет команду летом.

«Я хочу уйти в отпуск на несколько недель. Потом я вернусь и посмотрю, какие у меня есть варианты. Я уверен, что потенциально могу остаться в лиге, но я хочу подождать и посмотреть, принять решение в течение лета.

У меня много времени, чтобы подумать о разных вещах и, надеюсь, принять правильное решение. Я не могу дождаться того, чтобы снова начать играть в следующем сезоне. Я с нетерпением жду этого», – сказал Кэхилл.