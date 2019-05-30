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    Кэхилл – об уходе из «Челси»: «Я уверен, что могу остаться в АПЛ»

    Защитник «Челси» Гарри Кэхилл рассказал о своих планах. В начале мая футболист сказал, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет команду летом.

    «Я хочу уйти в отпуск на несколько недель. Потом я вернусь и посмотрю, какие у меня есть варианты. Я уверен, что потенциально могу остаться в лиге, но я хочу подождать и посмотреть, принять решение в течение лета.

    У меня много времени, чтобы подумать о разных вещах и, надеюсь, принять правильное решение. Я не могу дождаться того, чтобы снова начать играть в следующем сезоне. Я с нетерпением жду этого», – сказал Кэхилл.

    • В сезоне-2018/19 Кэхилл сыграл в 2 матчах АПЛ, в 4 играх Лиги Европы и в 2 матчах Кубка лиги.
    • Футболист выступает за «Челси» с 2012 года.
    • Он выиграл с клубом 7 трофеев, включая 2 чемпионства Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Источник: Sky Sports

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    30.05.2019 19:00
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