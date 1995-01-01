Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал Сарри

Защитник «Челси» Гари Кэхилл не будет продлевать контракт и уйдет из клуба летом.

«Текущий сезон ужасен лично для меня. Я просто сотру его из памяти, когда уйду из клуба.

На протяжении шести предыдущих сезонов я регулярно играл в основе и выиграл все, поэтому смотреть за игрой команды с трибун — не то, чего я ожидал.

Если тренер не использует игрока в двух, трех, четырех матчах, ему не нужно ничего объяснять. Но когда доходит до восьми или девяти игр, необходимо прояснить ситуацию.

Что происходит? Тренер даже не объяснил, почему я не прохожу в состав. Мне очень трудно уважать кого-то, кто не уважает то, чего некоторые из нас добились с клубом», – цитирует 33-летнего англичанина Goal.