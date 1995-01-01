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    Кэхилл покинет «Челси». В обращении англичанин раскритиковал Сарри

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл не будет продлевать контракт и уйдет из клуба летом.

    «Текущий сезон ужасен лично для меня. Я просто сотру его из памяти, когда уйду из клуба.

    На протяжении шести предыдущих сезонов я регулярно играл в основе и выиграл все, поэтому смотреть за игрой команды с трибун — не то, чего я ожидал.

    Если тренер не использует игрока в двух, трех, четырех матчах, ему не нужно ничего объяснять. Но когда доходит до восьми или девяти игр, необходимо прояснить ситуацию.

    Что происходит? Тренер даже не объяснил, почему я не прохожу в состав. Мне очень трудно уважать кого-то, кто не уважает то, чего некоторые из нас добились с клубом», – цитирует 33-летнего англичанина Goal.

    • Кэхилл перешел в лондонский клуб в январе 2012 года из «Болтона» за 8,4 миллиона евро.
    • Выиграл с клубом 7 трофеев, включая 2 чемпионства Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
    • В текущем сезоне принял участие в 7 играх всех турниров, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Rtu 42 минуты назад

      Да в Зеню на ЛЧ самое то! В 33 ЦЗ это самый сок, тем более ему есть что доказывать, что Челси совершил ошибку! Ну только надеюсь его в паре с маманой, а Иванович запасного пусть гоняет)

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      Рейтинг: +658

      Фанат Рубина 1 час назад

      оо вот и усиление для зенита в центр обороны под лч!!)))
      зато связка с ивановичем будет старая!

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