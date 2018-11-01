Дзола: «В матче с «Дерби» «Челси» хуже обычного играл в пас»

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола рассказал об ошибках своей команды в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Дерби Каунти», которые едва не привели к поражению.

«Соперник сыграл очень хорошо и удивил нас. Они продемонстрировали очень качественный футбол. Мы хуже обычного играли в пас. Кроме того, в последние 15 минут потеряли контроль и допускали слишком большие разрывы между линиями. Давая столько свободы игрокам «Дерби», мы оказались в непростой ситуации.

Нам необходимо улучшать игру. Из сегодняшнего матча можно вынести определенные положительные моменты, однако во многом мы не справились с задачей на игру.

В первом тайме соперник, очевидно, играл персонально против Фабрегаса, что давало их защитникам больше времени. Поэтому наши атаки не были острыми, и временами мы упускали контроль над игрой. Мы теряли мячи, позволяя гостям использовать наши ошибки.

Во втором тайме мы сыграли лучше, стали эффективнее играть в пас. Давид Луис уверенно вышел на замену. Мы спокойно контролировали ход матча вплоть до последних 10-15 минут, когда все перевернулось с ног на голову и шансы стали попеременно возникать у обоих ворот. Такая ситуация на поле грозит проблемами. Мы не смогли реализовать на поле все задуманное, но нужно отдать должное «Дерби», который провел великолепную игру.

Отсутствие игровой практики у таких футболистов, как Кэхилл, иногда может приводить к проблемам. Кроме того, наш игровой стиль подразумевает определенную уязвимость наших защитников. Говоря о том, что мы сыграли не лучшим образом в обороне, я имею в виду не только защитников. В обороне должны участвовать все футболисты, и в некоторых моментах мы просто не справлялись.

Полагаю, что Кэйхилл и Кристенсен в первом тайме могли сыграть лучше с мячом, поскольку обычно мы эффективнее выходим из обороны. Но это единственное, в чем я могу их упрекнуть. Мы обязательно обсудим эту ситуацию и постараемся исправить положение», – сказал Дзола.

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» – «Дерби Каунти» завершился со счетом 3:2.