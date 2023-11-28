Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джанфранко Дзола
Джанфранко Дзола
Италия
5 июля 1966 (60)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Дзола назвал идеального форварда для «Реала»: это не Мбаппе и не Холанд
2023.11.28 15:29
3
10 новых членов Зала славы итальянского футбола: Зидан, Моуринью и другие
2023.03.17 14:10
Бобби Мур – лучший футболист, не выигрывавший чемпионат Англии, по версии Sky Sports. Джеррард и Гаскойн – в тройке
2020.05.09 16:16
1
Фото
Джеррард, Бэйл и Кейн – в сборной лучших футболистов, не выигрывавших АПЛ
2020.04.27 21:59
1
«Челси» объявил об уходе Дзолы
2019.07.04 20:44
Дзола покинет «Челси» и начнет самостоятельную тренерскую карьеру
2019.06.28 10:23
Дзола: «Челси» набрал на очко больше конкурентов и продолжит биться»
2019.04.23 11:21
1
Тренер «Челси» Дзола госпитализирован. У него осложнения после операции
2019.02.21 22:07
2
Sport Mediaset: «Челси» может назначить Дзолу и. о. главного тренера до конца сезона
2019.02.11 15:14
14
Дзола: «Мы хотим, чтобы Хадсон-Одои остался в «Челси»
2019.01.28 01:33
Дзола: «Мы довольны игрой Игуаина»
2019.01.27 23:16
1
Видео
Дзола попросил футболистов «Челси» пригнуться, чтобы болельщики увидели серию пенальти
2019.01.26 08:03
Видео
«Челси» снял видео, в котором Дзола анонсировал «звездный трансфер»
2018.12.01 15:35
6
Дзола: «Челси» может считать, что повезло, но «Борнмут» не станет для нас легкой добычей в Кубке»
2018.11.02 06:35
Дзола: «В матче с «Дерби» «Челси» хуже обычного играл в пас»
2018.11.01 06:56
1
Дзола – о Лэмпарде: «Не удивлен, что он преуспевает в роли тренера»
2018.10.31 08:17
1
Дзола: «Азар один из лучших игроков не только Европы, но и всего мира»
2018.09.27 08:41
2
Дзола: «Сарри – это именно то, что нужно сейчас «Челси»
2018.07.22 16:47
1
Дзола – о возвращении в «Челси»: «Это потрясающе!»
2018.07.19 06:56
4
Фото
Дзола присоединился к тренерскому штабу Сарри в «Челси»
2018.07.19 00:32
Абрамович намерен пригласить Дзолу в «Челси»
2017.11.12 06:41
4
Фото
Реднапп – новый главный тренер «Бирмингема»
2017.04.18 11:27
1
Ибрагимович уступает лишь Дзоле по голам в Премьер-лиге
2017.04.05 08:34
2
Дзола назначен новым главным тренером «Бирмингема»
2016.12.14 23:12
Дзола верит в возвращении Балотелли в сборную Италии
2016.12.02 11:14
Марселино может возглавить «Интер»
2016.11.05 16:02
Дзола может возглавить «Суонси»
2016.09.23 07:31
Дзола может возглавить «Халл Сити»
2016.08.01 21:48
Дзола: «Дили-динь, дили-дон»… Это давняя история, я слышал это от Раньери много раз»
2016.05.10 23:01
«Аль-Араби» заинтересован в Терри
2016.02.12 11:02
1
2
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:40
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
7
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+