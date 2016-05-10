Дзола: «Дили-динь, дили-дон»… Это давняя история, я слышал это от Раньери много раз»

Бывший игрок «Наполи» и «Челси» Джанфранко Дзола расссказал о том, что главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери всегда любил использовать в общении фразу «дили-динь, дили-дон». Напомним, именно этими словами Раньери прокомментировал выход «Лестера» в Лигу чемпионов.

«Дили-динь, дили-дон»… это давняя история, еще со времен «Наполи». Мистер Раньери всегда был очень колоритным человеком в том, что касалось общения с игроками.

Помню, иногда Марсель Десайи выступал в качестве переводчика для игроков. Мистер Раньери не знал, но Марсель выбрасывал половину из его слов, чтобы объяснить быстрее и проще.

Тем не менее Раньери всегда общался страстно и интересно. Фразу «дили-динь, дили-дон» он использовал постоянно .

Когда я впервые это услышал, я точно знал, что он имеет в виду. «Дили-динь, диди-дон»… я слышал это много раз. Иногда футболистам нужен звонок будильника, потому что концентрация очень важна», – сказал Дзола.