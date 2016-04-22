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    Раньери: «Лестер» в Лиге чемпионов, дили-динь, дили-дон»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от попадания его команды в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

    «Теперь мы в Лиге чемпионов, дили-динь, дили-дон. Попав туда, мы продолжаем бороться за чемпионство в АПЛ.

    Благодарю персонал, всех футболистов, а также болельщиков за прекрасную работу, которую они проделали. Это кажется невероятным, но «Лестер» может стать чемпионом Англии», – сказал итальянский специалист.

    Напомним, что по итогам 34-х туров АПЛ «Лестер» располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    22.04.2016 16:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 апреля 2016, 23:09

      Маурисио кип калм))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 22 апреля 2016, 20:31

      Наконец-то в ЛЧ другая команда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 22 апреля 2016, 20:08

      =) Вперед Лестер!

      1
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      Рейтинг: +92

      Morata29 22 апреля 2016, 19:23

      Веселый дядька! Лучезарный! Удачи ему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      alex-chelsea 22 апреля 2016, 18:55

      интересно будет посмотреть, удачи!

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 22 апреля 2016, 18:26

      Норм Лестер в этом сезоне играет!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 апреля 2016, 18:15

      Главное ДОН! Так что удачи и Ростову!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 22 апреля 2016, 17:05

      Красавцы!!!

      2
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