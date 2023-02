Раньери: «Лестер» в Лиге чемпионов, дили-динь, дили-дон»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от попадания его команды в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Теперь мы в Лиге чемпионов, дили-динь, дили-дон. Попав туда, мы продолжаем бороться за чемпионство в АПЛ.

Благодарю персонал, всех футболистов, а также болельщиков за прекрасную работу, которую они проделали. Это кажется невероятным, но «Лестер» может стать чемпионом Англии», – сказал итальянский специалист.

Напомним, что по итогам 34-х туров АПЛ «Лестер» располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

