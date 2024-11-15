Каннаваро прилетел в Москву – известна причина

Обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро прибыл в Москву. Завтра, 16 ноября, он поучаствует в турнире по паделу.

Спортсмены сыграют друг с другом в парном разряде – Фабио Каннаваро выступит вместе с Александром Мостовым, Дмитрий Сычев окажется в интернациональной связке с Кристианом Пануччи, напарником Дмитрия Булыкина станет Венсан Кандела, Алан Дзагоев поборется за трофей вместе с Георгием Щенниковым, Александр Самедов будет в паре с Максимом Сушинским, также к турниру присоединились чемпионы мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий и Михаил Лихачев.

В результате жеребьевки 12 пар спортсменов будут разбиты на три группы.

Каннаваро – чемпион мира 2006 года.

В 2024 году он тренировал «Удинезе» и спас команду от вылета из Серии А.

Игра падел набирает популярность по всему миру.

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