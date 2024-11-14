Мостовой выбрал между тренерством и актерством

Александр Мостовой не исключил, что уйдет в актерскую деятельность вместо тренерской.

«Было бы интересно попробовать себя актером. Интересно все. Можно пробовать все. Где я только не пробовал!

Тренерство или актерство? Где больше платят. А что тут такого? Я всегда об этом говорю», – сказал Мостовой.

С 6 по 9 ноября Мостовой стажировался в «Динамо».

Ранее ему отказал «Спартак».

С лета 2023 года бывший игрок «Сельты» проходит обучение в академии РФС.

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