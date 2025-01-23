Реакция фанатов «Спартака» на уход Селихова

Болельщики «Спартака» оставляют комментарии под постом клуба об уходе вратаря Александра Селихова.

«Саша, спасибо тебе за всe! Ты очень многое сделал для «Спартака» и очень часто спасал команду, выручал! Спасибо, чемпион! Здоровья и удачи тебе в дальнейшем!» – написал Сергей и собрал 411 лайков.

«Это трындец... но надеюсь, что Селихову будет только лучше от этого. Очень недооценeнный вратарь. Когда он в форме, он один из лучших в России как минимум», – прокомментировал Донат (209 лайков).

«Перфоманс в Лиге Европы не забудем», – написал Глеб (172 лайка).