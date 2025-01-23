Реакция фанатов «Спартака» на уход Селихова

Болельщики «Спартака» оставляют комментарии под постом клуба об уходе вратаря Александра Селихова.
«Саша, спасибо тебе за всe! Ты очень многое сделал для «Спартака» и очень часто спасал команду, выручал! Спасибо, чемпион! Здоровья и удачи тебе в дальнейшем!» – написал Сергей и собрал 411 лайков.
«Это трындец... но надеюсь, что Селихову будет только лучше от этого. Очень недооценeнный вратарь. Когда он в форме, он один из лучших в России как минимум», – прокомментировал Донат (209 лайков).
«Перфоманс в Лиге Европы не забудем», – написал Глеб (172 лайка).
- Селихов выступал за «Спартак» с сезона-2016/17.
- Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Ростова».