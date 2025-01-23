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    Реакция фанатов «Спартака» на уход Селихова

    Болельщики «Спартака» оставляют комментарии под постом клуба об уходе вратаря Александра Селихова.

    «Саша, спасибо тебе за всe! Ты очень многое сделал для «Спартака» и очень часто спасал команду, выручал! Спасибо, чемпион! Здоровья и удачи тебе в дальнейшем!» – написал Сергей и собрал 411 лайков.

    «Это трындец... но надеюсь, что Селихову будет только лучше от этого. Очень недооценeнный вратарь. Когда он в форме, он один из лучших в России как минимум», – прокомментировал Донат (209 лайков).

    «Перфоманс в Лиге Европы не забудем», – написал Глеб (172 лайка).

    • Селихов выступал за «Спартак» с сезона-2016/17.
    • Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • Сообщалось об интересе к Селихову со стороны «Ростова».

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    Источник: сообщество «Спартака» в VK

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    23.01.2025 21:59
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1737662389
    Болелы и лайки) а Селихов действительно классный вратарь! В Ростов бы его к Валере
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