Назван самый высокооплачиваемый тренер РПЛ

Источник составил рейтинг зарплат тренеров РПЛ. Больше всех зарабатывает Сергей Семак из «Зенита».
1. Сергей Семак («Зенит») – 3 миллиона евро в год.
2. Деян Станкович («Спартак») – 1,2.
3. Игорь Осинькин («Крылья Советов») – 1,16.
4. Марцел Личка («Динамо») – 1.
5. Михаил Галактионов («Локомотив») – 0,6.
6. Валерий Карпин («Ростов») – 0,6.
7. Виктор Гончаренко («Пари НН») – 0,43.
8. Франк Артига («Химки») – 0,35.
9. Владимир Слишкович («Оренбург») – 0,29.
Достоверных сведений о зарплатах других тренеров нет.