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    Назван самый высокооплачиваемый тренер РПЛ

    Источник составил рейтинг зарплат тренеров РПЛ. Больше всех зарабатывает Сергей Семак из «Зенита».

    1. Сергей Семак («Зенит») – 3 миллиона евро в год.

    2. Деян Станкович («Спартак») – 1,2.

    3. Игорь Осинькин («Крылья Советов») – 1,16.

    4. Марцел Личка («Динамо») – 1.

    5. Михаил Галактионов («Локомотив») – 0,6.

    6. Валерий Карпин («Ростов») – 0,6.

    7. Виктор Гончаренко («Пари НН») – 0,43.

    8. Франк Артига («Химки») – 0,35.

    9. Владимир Слишкович («Оренбург») – 0,29.

    Достоверных сведений о зарплатах других тренеров нет.

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    Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»

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    23.01.2025 22:31
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    Комментарии (13)
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    Номэд
    1737660969
    Самый высокооплачиваемый физрук в мире...
    Ответить
    TIMOTHY
    1737662270
    То что тренер чемпион получает больше всех это справедливо! Но то что тренер середняка с шестого места второй по зарплате это нечто ! Лукойл снова разводят на бабки
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1737663643
    Лукой транжирка
    Ответить
    Спартачище
    1737664419
    Болотная плакса зарабатывает на лососевую ферму
    Ответить
    JIEGEHDA
    1737667561
    Да жесть . Тренер который выиграл в прошлом году всё и вся . Тренер который 6 раз подряд берет Рпл получает только в 2.5 раза больше чем чел который когда то был игроком . Чел который имеет за спиной слово ничего. )) круто. Называть его ещё физруком . Бл себя унижать . Физрук нагибает и их клуб и остальных )) тоже самое что говорить что отличник в их классе тупой а сам он на одни двойки учится ))
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    sanches85
    1737671043
    Да на самом то деле,этот физрук-учитель из синита привёл бы хоть 10 раз к чемпионству хоть Оренбург - никогда бы 3 ляма не получал!!! Это газики свыше на самом деле всё решают за этого физрука, (кого купить, кого продать и тд) сам он ни рыба ни мясо, НИКТО!!! Это не моё мнение, это говорили бывшее окружение этого учителя футбола
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    DOCTOR PENALTY
    1737671228
    Сельмак - народное достояние. ""
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    Benifacto
    1737676144
    жалко ЛЧ нету....там бы все было сразу ясно....
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    АЛЕКС 58
    1737680418
    Дорогой нынче сельдерей!
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    Дубина
    1737683680
    Манекен 3 ляма - смешно!!!
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