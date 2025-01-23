Назван самый высокооплачиваемый тренер РПЛ

Источник составил рейтинг зарплат тренеров РПЛ. Больше всех зарабатывает Сергей Семак из «Зенита».

1. Сергей Семак («Зенит») – 3 миллиона евро в год.

2. Деян Станкович («Спартак») – 1,2.

3. Игорь Осинькин («Крылья Советов») – 1,16.

4. Марцел Личка («Динамо») – 1.

5. Михаил Галактионов («Локомотив») – 0,6.

6. Валерий Карпин («Ростов») – 0,6.

7. Виктор Гончаренко («Пари НН») – 0,43.

8. Франк Артига («Химки») – 0,35.

9. Владимир Слишкович («Оренбург») – 0,29.

Достоверных сведений о зарплатах других тренеров нет.