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    • Раскрыта сумма залога за освобождение инвестора «Химок» Садыгова

    Раскрыта сумма залога за освобождение инвестора «Химок» Садыгова

    Появились подробности освобождения инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

    «Следствие просило продлить домашний арест, но суд согласился отпустить бизнесмена за сумму в 20 миллионов рублей. Деньги Туфан должен внести до 27 января.

    Туфану запрещено выезжать за территорию Москвы и Подмосковье, а также общаться со свидетелями. Кроме того, запрещено отправлять почтовые и почтово-телеграфные отправления.

    Дело находится на контроле у московской прокуратуры», – написал источник.

    • Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
    • Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.
    • Садыгову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    23.01.2025 18:52
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1737649144
    Конечно,он будет исполнять все требования пунктуально,это легко! Он сам давно забыл,как всё это делается,передоверит запретное секретуткам.Это же не запрещено!Вот выезды...а что ВЫЕЗДЫ, "нас и здесь хорошо кормят"!
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    ...короче
    1737650109
    ...20 лямов! И... Трансфер в команду "Воля" из команды "ЗК" подписан! Ждём презентации)...
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    Spartak_forv@
    1737651146
    «Дядя Турал опять порешал
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1737653995
    Одно жульё в Москве
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    fakeid
    1737659310
    граница с финляндией больше 1200км, где-нибудь - да перелезть можно) главное не спалиться так же глупо на белорусской, как блиновская, которая пыталась пересечь кпп, будучи под домашним арестом.
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    Benifacto
    1737688266
    убежит полюбому, иначе бы не платил, домашний арест это не СИЗО.....учитывая что сидел он дома с 11 декабря!!! осталось 3 дня и он платит))))) ждем....
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