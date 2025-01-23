Раскрыта сумма залога за освобождение инвестора «Химок» Садыгова

Появились подробности освобождения инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
«Следствие просило продлить домашний арест, но суд согласился отпустить бизнесмена за сумму в 20 миллионов рублей. Деньги Туфан должен внести до 27 января.
Туфану запрещено выезжать за территорию Москвы и Подмосковье, а также общаться со свидетелями. Кроме того, запрещено отправлять почтовые и почтово-телеграфные отправления.
Дело находится на контроле у московской прокуратуры», – написал источник.
- Садыгову грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ, часть 4 – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
- Следствие считает, что инвестор «Химок» заключал фиктивные кредитные договоры.
- Садыгову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 18 суток.