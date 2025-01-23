Стало известно, почему новичок Энрике не тренируется с «Зенитом»

Нападающий Луис Энрике еще не приступил к тренировкам с «Зенитом».

«Видим, что граждане в телеграме начинают волноваться насчет наличия Энрике на фото с тренировок.

Докладываем: с игроком все хорошо, он прошел углубленный медосмотр, сейчас проходит функциональное тестирование. Есть определенный протокол со стороны клиники в Катаре. Обычная процедура, которая занимает день в Петербурге, здесь требует других сроков.

Так что скоро появится в общей группе», – написал источник.