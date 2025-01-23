Стало известно, почему новичок Энрике не тренируется с «Зенитом»

Нападающий Луис Энрике еще не приступил к тренировкам с «Зенитом».
«Видим, что граждане в телеграме начинают волноваться насчет наличия Энрике на фото с тренировок.
Докладываем: с игроком все хорошо, он прошел углубленный медосмотр, сейчас проходит функциональное тестирование. Есть определенный протокол со стороны клиники в Катаре. Обычная процедура, которая занимает день в Петербурге, здесь требует других сроков.
Так что скоро появится в общей группе», – написал источник.
- Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
- «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
- «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.