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    • Стало известно, почему новичок Энрике не тренируется с «Зенитом»

    Стало известно, почему новичок Энрике не тренируется с «Зенитом»

    Нападающий Луис Энрике еще не приступил к тренировкам с «Зенитом».

    «Видим, что граждане в телеграме начинают волноваться насчет наличия Энрике на фото с тренировок.

    Докладываем: с игроком все хорошо, он прошел углубленный медосмотр, сейчас проходит функциональное тестирование. Есть определенный протокол со стороны клиники в Катаре. Обычная процедура, которая занимает день в Петербурге, здесь требует других сроков.

    Так что скоро появится в общей группе», – написал источник.

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    23.01.2025 20:55
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    Комментарии (2)
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    СПОРТ 21 века
    1737665389
    Очередной хитрый мошенник прибыл в российский клуб. Однажды Энрике уже уличили в ставках на спорт через третьи лица. В итоге потом парня из клуба со скандалом выдворили, чтобы не портить репутацию. Теперь вот приехал в РФ заниматься своими чёрными делами. А Россия, кстати, как раз в последнее время очень хорошо распространяет букмекерской бизнес (так слову, такого за исключением разве что стран СНГ нет нигде). То есть для этого чёрного латиноса такая страна будет, словно, сладкая булка. Зенит и так не особо в России блещет хорошей репутацией, а тут ещё и такого игрочка с чёрном пятном у себя приютил. И о чём там только в клубе думают. Неужели действительно такая одиозная истерия обойти Москву по всем показателям раз и навсегда
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    Спартачище
    1737665938
    Не хочет мараться болотной грязью уголёк До последнего оттягивает
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