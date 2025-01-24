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    • Титов: «Как можно тратить огромные деньги на трансферы в тех условиях, в которых находится Россия?»

    Титов: «Как можно тратить огромные деньги на трансферы в тех условиях, в которых находится Россия?»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов осудил российские клубы за траты на трансферы.

    • По информации Transfermarkt, «Зенит» на этой неделе потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • У «Спартака» этой зимой еще не было трансферов на вход.

    «В сегодняшних реалиях привезти в Россию топового футболиста очень сложно, и это, опять-таки, вопрос про деньги.

    Для меня непонятно, как можно тратить огромные деньги в тех условиях, в которых находится страна. Мне кажется, лучше давать шансы молодым. Тем более, что еврокубков у нас нет сегодня», – сказал Титов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (7)
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    Спартачище
    1737666611
    это вопрос которым задаются все адекватные люди в стране Только послушные болотные даунята по указке мюллера играют в грустных клоунов
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    7:1
    1737667818
    кто-нибудь, скажите тупому бромантанщику, что в этом году стартует UL (суперлига), которая не будет опираться на уефу. возможно, зенит примет в ней участие, готовиться нужно уже сейчас. во-вторых, столетие клуба. в-третьих - что значит "в тех условиях, в которых находится страна"? зенит тут при чём? взяли игрока по бартеру - потом продадим дорого. в чём проблемы? в-четвёртых, таких трансферов зенит не совершал с 2019. раз в пятилетку можем себе позволить привезти одного реально топового футболиста. титов такой же тупой, как и спартачище ниже.
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    andrei-sarap-yandex
    1737669729
    СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ....если россияне не могут играть так пускай играют те кто может....эти твои деньги ТИТОВ ???? только СПАРТАК народная команда и деньги тоже народные у СПАРТАКа Глушаков дурак РПЛ И ПРОВОКАТОР...МОЗГИ В БАНЕ И САУНЕ ПОТЕРЯЛ
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    The only one
    1737671331
    Зомбированные золотым тельцом многие нижевысерающие. Очнитесь! Ведь кроме гор бабла есть много других ценностей о которых вы давно забыли...
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    Борис34684
    1737684709
    Проправительственному клубу что стесняться, у них как в кремле все тихо и спокойно. Развлекаються и млеют от немеренного бабла, хоть и есть за год одни минусы в балансе газпрема. Сейчас они болдеют пока ботоксный в кремле.
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    Номэд
    1737688149
    Питорские руководящие херры нацелены только на липовые чАмпионства в рпл. А что было в еврокубках мы знаем.
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