Титов: «Как можно тратить огромные деньги на трансферы в тех условиях, в которых находится Россия?»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов осудил российские клубы за траты на трансферы.

По информации Transfermarkt, «Зенит» на этой неделе потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.

«Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

У «Спартака» этой зимой еще не было трансферов на вход.

«В сегодняшних реалиях привезти в Россию топового футболиста очень сложно, и это, опять-таки, вопрос про деньги.

Для меня непонятно, как можно тратить огромные деньги в тех условиях, в которых находится страна. Мне кажется, лучше давать шансы молодым. Тем более, что еврокубков у нас нет сегодня», – сказал Титов.