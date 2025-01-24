Титов: «Как можно тратить огромные деньги на трансферы в тех условиях, в которых находится Россия?»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов осудил российские клубы за траты на трансферы.
- По информации Transfermarkt, «Зенит» на этой неделе потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.
- «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
- У «Спартака» этой зимой еще не было трансферов на вход.
«В сегодняшних реалиях привезти в Россию топового футболиста очень сложно, и это, опять-таки, вопрос про деньги.
Для меня непонятно, как можно тратить огромные деньги в тех условиях, в которых находится страна. Мне кажется, лучше давать шансы молодым. Тем более, что еврокубков у нас нет сегодня», – сказал Титов.