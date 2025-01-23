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    Черчесов поругал «Спартак» за зимние трансферы

    Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов возмущен, что команда бесплатно отпустила Виллиана Жозе и Томаша Тавареша.

    «Зимой из «Спартака» бесплатно ушли Виллиан Жозе и Тавареш. А приходили они как? За них заплатили деньги, а теперь с людьми расстались за ноль. Чтобы так отдать игрока, не надо быть семи пядей во лбу. Условно, хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать?

    Не знаю, чем руководствовался новый спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао, но со стороны это выглядит немного странно. Ведь любой футболист имеет какую-то – пусть небольшую – цену. А Селихову еще и будет выплачена зарплата, которая полагалась ему до окончания срока контракта в июне этого года. Вот такие вещи не могу понять – деньги любят счет, сколько бы их ни было», – сказал Черчесов.

    • Виллиан будет играть за «Баию».
    • Тавареш уже в португальском АВС.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2025 18:35
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alefreddy
    1737646920
    правильно надо продать было в любой клуб и что то выручить
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    ...короче
    1737647600
    ..."А не посчитать ли нам, Состоятельные Кроты!?"(с)...
    Ответить
    Каратель помойников
    1737649994
    Уж как падок на деньги полевой командир известно всем..финансовый икспэрт чурчесов))))
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    Каратель помойников
    1737650210
    Продажа талантливого Напа в ******* перекрыла все эти финансовые траты, ещё и в зинке молодого урвали по бросовой цене.так что если всё посчитать,то Спартак в плюсе остался
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    FROLL007
    1737651876
    Смех, да и только с тушинских бизнесменов. Понаберут за дорого, никому не нужный неликвид.
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    БАЗАРА НЕТ
    1737653023
    Черчес в авторитете у секты )
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    zigbert
    1737654607
    Все окупится если на их место придут более классные игроки. А вот Черчесову не стоит лезть в чужие дела.
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    Cleaner
    1737657865
    Черчесов, ПОРУГАЙ лучше свою сборную Казахстана!!!...)))
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    Иван-Попович-google
    1737660197
    Дядька с математикой не дружит, от слова совсем. Их отпустили не бесплатно, но с выгодой не платить дальше ЗП. Лучше бы попросил деда, закончить ужас в соседней стране. Глядишь и зрителей (потенциальных) не теряли бы в бессмысленных погибелях за взятие безымянных и безлюдных топонимов.
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