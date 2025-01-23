Черчесов поругал «Спартак» за зимние трансферы

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов возмущен, что команда бесплатно отпустила Виллиана Жозе и Томаша Тавареша.

«Зимой из «Спартака» бесплатно ушли Виллиан Жозе и Тавареш. А приходили они как? За них заплатили деньги, а теперь с людьми расстались за ноль. Чтобы так отдать игрока, не надо быть семи пядей во лбу. Условно, хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать?

Не знаю, чем руководствовался новый спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао, но со стороны это выглядит немного странно. Ведь любой футболист имеет какую-то – пусть небольшую – цену. А Селихову еще и будет выплачена зарплата, которая полагалась ему до окончания срока контракта в июне этого года. Вот такие вещи не могу понять – деньги любят счет, сколько бы их ни было», – сказал Черчесов.