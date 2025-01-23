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    • Барбоза: «Мостовой, Юран спокойно могут тренировать в Европе»

    Барбоза: «Мостовой, Юран спокойно могут тренировать в Европе»

    Агент Паулу Барбоза оценил перспективы российских тренеров в Европе.

    – Кто из российских тренеров прямо сейчас сможет работать в Европе?

    – Потенциально много кто мог бы. Тот же Семак, например. Или Карпин – он точно сможет работать в Европе, потому что это известный тренер с большим опытом работы в «Спартаке», «Ростове» и сборной России. В Испании его хорошо знают – он мог бы работать там. Или в той же Италии, например. Ему нужен шанс. То, что у Карпина нет трофеев – это не так важно. Важны другие факторы – как работал, где сколько, какие были условия, какой уровень показывал, что изменил и так далее.

    – Дадут ли ему этот шанс?

    – Это вполне возможно. Вот в Португалии есть прекрасный пример – Рубен Аморим, который до назначения в «Манчестер Юнайтед» работал всего в нескольких клубах. Чем он отличается от других? Тем, что ему дали шанс. Он работал в командах, в которых смог показать свои возможности.

    Сейчас в Европе молодым тренерам дают шансы, меняется менталитет. Не так, как раньше, когда нужно было пройти иерархический процесс, чтобы что-то доказать. Сейчас молодой тренер может оказаться в топ-клубе очень быстро. Хорошему российскому специалисту тоже могут дать шанс – почему нет.

    – Мостовой сможет работать тренером в Европе?

    – Я думаю, что да. Мостовой работал со многими великими тренерами. Потенциально у него есть все, чтобы работать на высоком уровне. Он футбольный человек, который многое знает, много видел, много где играл. То же самое могу сказать и про Юрана – он спокойно сможет работать в Европе.

    Что касается Мостового, то есть чисто субъективный момент – как он справится с высоким темпом, интенсивностью, будет ли стабилен. Все-таки у него нет тренерского опыта. Но, думаю, он способен на все – тем более что он владеет испанским языком и знает очень многих людей из европейского футбола. Мостовой может работать и в России, и в Европе – я в этом не сомневаюсь.

    • Мостовой получает тренерскую лицензию.
    • Юран без работы с весны, когда его уволили из «Пари НН».
    • Осенью, по словам Юрана, им интересовался «Спортинг».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.01.2025 15:26
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    Комментарии (3)
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    1737636124
    Не уточнил,что это Трибалтика.
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    subbotaspartak
    1737640523
    Это та Барбоза, что была агентом у Джека Воробья?
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