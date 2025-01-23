Черчесов похвалил «Зенит» за трансфер Энрике

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал последние трансферы «Зенита».

По информации Transfermarkt, «Зенит» потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.

«Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

«Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

«Вот «Зенит» и среагировал, основываясь на том, что показал в первом круге. Видимо, в штабе хотят что-то обновлять. Не знаю конкретных сумм – своими глазами документы не видел. Но то, что питерцы сделали с комбинацией «Артур и Вендел (с лета) на выход, Луис Энрике на вход», это очень грамотно и профессионально. Потому что тот же Вендел теперь знает свое будущее. Он не будет играть, оставаясь в неведении по поводу своего будущего. «Зенит» получил «свежего», назову так, футболиста на определенную позицию, где тот добавит. И если Вендел прибавит, даже не в плане результативности, а в смысле эмоций, значит, команда уже станет сильнее.

Плюс о Луисе Энрике хорошие отзывы, да и прошлогодний официальный титул «Король Америки» (приз лучшему южноамериканскому игроку года) о чем-то говорит. Правильным, на мой взгляд, стал и трансфер потерявшего мотивацию Клаудиньо – игрок даже такого класса, но без стимула способен стать источником негатива в раздевалке», – сказал Черчесов.