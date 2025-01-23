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    Черчесов похвалил «Зенит» за трансфер Энрике

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал последние трансферы «Зенита».

    • По информации Transfermarkt, «Зенит» потратил 33 миллиона евро на Луиса Энрике.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

    «Вот «Зенит» и среагировал, основываясь на том, что показал в первом круге. Видимо, в штабе хотят что-то обновлять. Не знаю конкретных сумм – своими глазами документы не видел. Но то, что питерцы сделали с комбинацией «Артур и Вендел (с лета) на выход, Луис Энрике на вход», это очень грамотно и профессионально. Потому что тот же Вендел теперь знает свое будущее. Он не будет играть, оставаясь в неведении по поводу своего будущего. «Зенит» получил «свежего», назову так, футболиста на определенную позицию, где тот добавит. И если Вендел прибавит, даже не в плане результативности, а в смысле эмоций, значит, команда уже станет сильнее.

    Плюс о Луисе Энрике хорошие отзывы, да и прошлогодний официальный титул «Король Америки» (приз лучшему южноамериканскому игроку года) о чем-то говорит. Правильным, на мой взгляд, стал и трансфер потерявшего мотивацию Клаудиньо – игрок даже такого класса, но без стимула способен стать источником негатива в раздевалке», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2025 21:52
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1737660799
    rain и ziborock - вы официально обосрались) визжали, что я придумал титул. ну вон, даже усатый подтверждает: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТИТУЛ, приз лучшему южноамериканскому игроку года. гы-гы! хрюкайте ещё)
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    TIMOTHY
    1737662506
    У Зенита селекция лучшая и люди там работают с мозгами , бромантан не принимают
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