Глушаков назвал главный клуб России

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков определил главный клуб в России.
«Спартак» – лицо российского футбола, главный клуб страны. Я вырос на этом клубе, там много спартаковских легенд, вспомните выбегание болельщиков после чемпионского матча – этим все сказано, такого не было ни у кого.
Почему не «Зенит»? Я не предвзято отношусь к ним, у меня просто «Спартак» в душе – это народная команда. «Зенит» появился не тогда, когда я начинал играть в футбол, и история богаче у красно-белых.
В «Спартаке» большая семья, есть костяк – от игроков и болельщиков по всей стране перетекает история клуба», – сказал Глушаков.
- «Спартаку» 103 года.
- Глушаков был в команде в 2013-2019 годах.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.