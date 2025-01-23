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    Глушаков назвал главный клуб России

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков определил главный клуб в России.

    «Спартак» – лицо российского футбола, главный клуб страны. Я вырос на этом клубе, там много спартаковских легенд, вспомните выбегание болельщиков после чемпионского матча – этим все сказано, такого не было ни у кого.

    Почему не «Зенит»? Я не предвзято отношусь к ним, у меня просто «Спартак» в душе – это народная команда. «Зенит» появился не тогда, когда я начинал играть в футбол, и история богаче у красно-белых.

    В «Спартаке» большая семья, есть костяк – от игроков и болельщиков по всей стране перетекает история клуба», – сказал Глушаков.

    • «Спартаку» 103 года.
    • Глушаков был в команде в 2013-2019 годах.
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.01.2025 20:32
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    Комментарии (4)
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    Кривая да нелёгкая
    1737653787
    Какой костяк в команде ))) протрезвей
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    fakeid
    1737659641
    спартаг — рылы российского футбола!
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    TIMOTHY
    1737662722
    Не дуркуй банщик
    Ответить
    Дубина
    1737684065
    У трех помойных паника))))
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