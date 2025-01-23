Глушаков назвал главный клуб России

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков определил главный клуб в России.

«Спартак» – лицо российского футбола, главный клуб страны. Я вырос на этом клубе, там много спартаковских легенд, вспомните выбегание болельщиков после чемпионского матча – этим все сказано, такого не было ни у кого.

Почему не «Зенит»? Я не предвзято отношусь к ним, у меня просто «Спартак» в душе – это народная команда. «Зенит» появился не тогда, когда я начинал играть в футбол, и история богаче у красно-белых.

В «Спартаке» большая семья, есть костяк – от игроков и болельщиков по всей стране перетекает история клуба», – сказал Глушаков.