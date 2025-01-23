Мостовой рассказал, что про него собирались снять фильм

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не против, чтобы про него сняли фильм.

– Вы бы хотели, чтобы про вас сняли фильм с оскароносным актером в главной роли?

– У меня был момент лет десять назад – мне предлагали сделать небольшой фильм. Но тогда время было другое. Сейчас все уходит в прошлое, появляются новые герои. Так что посмотрим. Я не могу говорить про свое желание. Кто-то обратится – с удовольствием (снимем). Нет – нет.

Главное, чтобы не получилось так: когда делали фильм про Стрельцова, меня звали туда главным экспертом по футбольной части, но через месяц эти люди пропали. Видимо, нашли кого-то другого. Поэтому я даже фильм не смотрел.