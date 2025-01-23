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    Мостовой рассказал, что про него собирались снять фильм

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не против, чтобы про него сняли фильм.

    – Вы бы хотели, чтобы про вас сняли фильм с оскароносным актером в главной роли?

    – У меня был момент лет десять назад – мне предлагали сделать небольшой фильм. Но тогда время было другое. Сейчас все уходит в прошлое, появляются новые герои. Так что посмотрим. Я не могу говорить про свое желание. Кто-то обратится – с удовольствием (снимем). Нет – нет.

    Главное, чтобы не получилось так: когда делали фильм про Стрельцова, меня звали туда главным экспертом по футбольной части, но через месяц эти люди пропали. Видимо, нашли кого-то другого. Поэтому я даже фильм не смотрел.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.01.2025 23:32
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    Комментарии (3)
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    7:1
    1737665149
    александр владимирович меняет профессию. банально, но он же собрался из экспертов в тренеры) а то всё в царях ходит, негоже это.
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    DOCTOR PENALTY
    1737670916
    Саня, завязывай со своими царскими мемуарами, начни работать, потренируй хоть кого-нибудь. ""
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    Benifacto
    1737675732
    "А наш барин, как напьётся, велит вынести на крыльцо кресло и ну общаться с крепостными" Н. В. Гоголь
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