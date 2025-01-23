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    «Зенит» открыл филиал академии в Краснодаре

    В Краснодаре появился филиал зенитовской академии. Он располагается в центре города.

    «В новой школе сине-бело-голубых смогут заниматься как мальчики, так и девочки любого уровня спортивной подготовки. Тренировки будут проходить по адаптированным для детей методикам подготовки футболистов «Зенита» и «Газпром»-Академии.

    В планах руководства школы – открытие второго краснодарского филиала в течение месяца. Ожидается, что к концу 2025 года общее число воспитанников филиала превысит 100 человек», – сообщил «Зенит».

    • «Зенит» и «Краснодар» делят лидерство РПЛ.
    • Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    23.01.2025 21:00
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1737660376
    надо ещё в центре тарасофки открыть) на самом деле - обычное дело. это как филиал ювентуса в питере. открыли, чтобы местных талантов переманивать у детской школы зенита. на всякий случай. да и в москве наверняка есть такие от какого-нибудь челси и т.д.
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    The only one
    1737670941
    Им что, моло провинциальных городов, где можно и нужно развивать футбол? Наглость вонючих газпрёмовцев не знает границ...
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