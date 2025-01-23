«Зенит» открыл филиал академии в Краснодаре

В Краснодаре появился филиал зенитовской академии. Он располагается в центре города.

«В новой школе сине-бело-голубых смогут заниматься как мальчики, так и девочки любого уровня спортивной подготовки. Тренировки будут проходить по адаптированным для детей методикам подготовки футболистов «Зенита» и «Газпром»-Академии.

В планах руководства школы – открытие второго краснодарского филиала в течение месяца. Ожидается, что к концу 2025 года общее число воспитанников филиала превысит 100 человек», – сообщил «Зенит».