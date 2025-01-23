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    Мостовой определил футбольную столицу России

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал футбольную столицу России. Это Москва.

    «Футбольная столица России – в Москве. Просто возьмите историю: сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и что-то выигрывали, и сколько «Зенит». Еще в Питере всего одна команда, а в Москве – много. Вот и ответ.

    Даже последние чемпионства не сделали Санкт-Петербург футбольной столицей. Предсказуемо, что «Зенит» становится чемпионом – мы же все каждый год про это говорим. Это нормально. А чтобы столицей стать, не знаю даже, что им сделать надо», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом РПЛ.
    • В чемпионате России выступают 4 команды из Москвы – «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии (13)
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    R_a_i_n
    1737628068
    И да начнётся срач очередной!
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1737629048
    Московские клубы как клопы! Сосут народные средства, а толку ноль ! Особенно Спартак позорный
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1737629854
    Синит - позор российского футбола! Щас помжи зачешутся.
    Ответить
    fakeid
    1737630090
    тем не менее, наш футбол появился именно в питере. к моменту, когда в москве появился первый клуб - у нас уже чёрт знает какой по счёту сезон чемпионата города шёл! клубы с английскими легионерами, и даже клубы, целиком состоявшие из англичан, трудившихся в питере. с них-то всё и началось. видел версию, которую активно форсили хряки, что их спартаг ведёт летоисчисление чуть ли не с 19 века, потому что зафиксировано, как они бегали по прямоугольной площадке. так вот передайте: если свиней загнать на огороженный загон, где они бегают и хрюкают - это ещё не значит, что это игра в футбол!!!
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    Литейный 4 (returned)
    1737630658
    Позор спиртаку. Зенит чемпион. Гыгыгы
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    fakeid
    1737631153
    Первый петербургский футбольный клуб — «Спорт». Он был официально зарегистрирован 15 июня 1896 года под названием «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» (КЛС). Футбольная команда КЛС была организована в 1897 году. Сокольнический клуб спорта (СКС) — первый официально зарегистрированный московский футбольный клуб. Он был основан в 1905 году Робертом Фульдой (почётный секретарь клуба) и владельцем шёлкоткацкой фабрики Андреем Мусси (председатель клуба). гы-гы
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    Bez Imeni
    1737631821
    да посрать где футбольная столица, это всего лишь слова...
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