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    • Фанаты «Зенита» отреагировали на возмущения трансфером Энрике: «Страдания нищих столичных клубов»

    Фанаты «Зенита» отреагировали на возмущения трансфером Энрике: «Страдания нищих столичных клубов»

    Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» спокойно относится к высокой стоимости новичка команды Луиса Энрике.

    «Что касается стоимости Энрике и прочих страданий нищих столичных клубов, готовых в это ТО, по слухам, потратить от 40 миллионов евро, то стоит вспомнить, что практически каждый «дорогой» трансфер «Зенита» отбился – или финансово, или чисто футболом.

    С прямо «дорогими» трансферами у «Зенита» все прекрасно – каждый как Пуля, потому что в цель. Оно и понятно, что Халк, что Малком, что Энрике – игроки статусные и делающие разницу, поэтому тут ошибиться – надо сильно постараться. Проблемы начинаются в среднем ценовом сегменте, когда пытаешься за пятнашку поиграть в селекцию и чаще проигрываешь.Короче, заверните», – написали болельщики.

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    Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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    23.01.2025 17:50
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    Комментарии (29)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...короче
    1737645430
    ...похоже, устами "кафешки" Миллер глаголит)...
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737647426
    Кафешка ещё не все фанаты
    Ответить
    ziborock
    1737647879
    Парни из питерского кафетерия почувствовали себя завсегдатаями ресторана Сублимоушен!)))
    Ответить
    Каратель помойников
    1737648366
    Надо же,аликархи из кафешки допили пиво за дядями и почуяли себя властелинами мира)))
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    timon2401
    1737649055
    "нищие московские клубы" считают деньги...дабы свои "частные"...а газпрому пох, чем больше у государства своруешь тем лучше
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    БАЗАРА НЕТ
    1737653350
    Нищие москвичи задарма купленных неликвидов отдают) и неустойки платят
    Ответить
    Cleaner
    1737657760
    Это Зенит питерский - НИЩЕБРОД, живущий только за счет ПОДАЧЕК из ГОСБЮДЖЕТА. У Зенита даже СТАДИОНА своего нет. Арендует команда ГазПРЁМ арену за ОДИН РУБЛЬ в год у государства, которое вбухало в строительство ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ. Б.омжи однозначно...(((
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    BRO_football
    1737657923
    Непонятно зачем. Для чемпионата и Кубка России подошёл бы кто-нибудь подешевле. А такие трансферы под еврокубки делаются, которых сейчас в России нет.
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    fakeid
    1737658996
    столовка унизила хрюканов) только они визжат насчёт этого трансфера)) вон как у них горит)))
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    САНЁК17
    1737659600
    Это товар, через пару лет можно продать на аукционе подороже, бизнес бизнес бизнес
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