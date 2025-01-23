Фанаты «Зенита» отреагировали на возмущения трансфером Энрике: «Страдания нищих столичных клубов»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» спокойно относится к высокой стоимости новичка команды Луиса Энрике.

«Что касается стоимости Энрике и прочих страданий нищих столичных клубов, готовых в это ТО, по слухам, потратить от 40 миллионов евро, то стоит вспомнить, что практически каждый «дорогой» трансфер «Зенита» отбился – или финансово, или чисто футболом.

С прямо «дорогими» трансферами у «Зенита» все прекрасно – каждый как Пуля, потому что в цель. Оно и понятно, что Халк, что Малком, что Энрике – игроки статусные и делающие разницу, поэтому тут ошибиться – надо сильно постараться. Проблемы начинаются в среднем ценовом сегменте, когда пытаешься за пятнашку поиграть в селекцию и чаще проигрываешь.Короче, заверните», – написали болельщики.